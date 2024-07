Mulher pede ajuda para eutanásia, não morre e doadores se revoltam Portadora da “pior dor do mundo” faz vaquinha para eutanásia, encontra tratamento e doadores se revoltam Melhor Não Ler|Do R7 18/07/2024 - 14h43 (Atualizado em 18/07/2024 - 15h08 ) ‌



Caso ganhou repercussão após Carolina criar uma vaquinha para realizar eutanásia na Suiça Reprodução/Redes Sociais

Aqui vai a introdução ao caso da estudante Carolina Arruda, de 27 anos, que sofre de neuralgia do trigêmeo há mais de dez anos. O restante da história você acompanhará por postagens da internet (as quais poderá pesquisar), pois chega a ser inacreditável.

A condição de Carolina provoca “a pior dor do mundo”. Sem esperanças de melhora, ela viu a eutanásia como única saída e decidiu criar uma vaquinha on-line para custear o procedimento na Suíça, onde a morte assistida é legalizada. A campanha arrecadou cerca de R$ 150 mil, porém, com a repercussão do caso, a Santa Casa de Alfenas (MG) propôs um novo tratamento. Até aqui tudo bem, certo? Mas agora vêm as postagens. Prepare-se!

Da paciente Carolina Arruda para seus seguidores:

“O médico está esperançoso. Ele disse que não vai me prometer nada, mas eu também estou esperançosa com esse tratamento. Eu não acredito que estou sem sentir dor. Não acredito. Não sei se dá para ver no meu semblante, mas estou aliviada porque estou sem dor.”

De seguidores para Carolina:

“Quem doou para a eutanásia tem de pedir a devolução se você desistir . A doação era para a eutanásia e é a mesma coisa que doar para uma criança e os pais usarem o dinheiro para outra coisa”.

“Conseguiu o tratamento gratuito pelo SUS, não está mais sentindo dor (que é maravilhoso), provavelmente não irá fazer a eutanásia ... (mais maravilhoso ainda), mas e o dinheiro das pessoas que doaram pra eutanásia? Kkkk”

“Maravilha, e o dinheiro da vakinha, vai devolver ou vai doar?”

Para que você não perca a (pouca) fé (que ainda tem) na humanidade, confira mais dois comentários e respire com certo alívio:

“Aquela moça que tem a pior dor do mundo tinha feito uma vakinha pra conseguir dinheiro pra fazer eutanásia na Suíça. Aí o trem repercutiu e um médico propôs um tratamento novo (e caro) e a galera que doou pra vakinha tá p***? Tipo, cês querem é ver ela MORRER? Melhorar não vale?”

“A metáfora de Black Mirror pra vida real: a mulher tem uma doença terrível, que causa a ‘pior dor do mundo’ e pediu dinheiro pra eutanásia na internet. Agora está finalmente tendo momentos sem dor (!!!!!!) com um tratamento novo e caro e as pessoas que doaram estão REVOLTADAS.”

É por essas e outras que lembramos sempre que o melhor mesmo é não ler!