'No momento não podemos atendê-lo. Estamos gerenciando as emoções de nossa equipe!' Empresas cada vez mais ocupadas em fazer seus colaboradores "felizes" enquanto deixam os clientes cada vez mais infelizes

Outro dia entrei numa dessas lojas que faz aquele tipo de propaganda que mais parece uma lavagem cerebral. Sim, porque os caras investem em fazer a gente acreditar que precisa de uma faca que corta um sapato e um cano de PVC como se fossem manteiga.

E a questão é que a gente acaba achando que realmente não dá para viver sem a tal faca e acaba comprando mais uma tralha que não faz metade do que promete. Mas como nunca vamos testar se a lâmina corta o sapato ou o cano, tudo bem!

Acontece que, quando entrei na loja, havia uma rodinha de vendedores uniformizados em volta de um sujeito de calça social, camisa de manga curta e gravata (invenção 100% brasileira) que dava dicas para “encantar os clientes”.

Ele falava e gesticulava freneticamente e, entre uma dica e outra, fazia um elogio à performance de cada vendedor. “A Má, por exemplo, tá de parabéns! Toda vez que pega um cliente chato, faz a ‘pose da Mulher Maravilha’ e mostra quem tem o poder!”, disse o líder do grupo, convidando os vendedores a treinar a pose — afastando as pernas e colocando as duas mãos na cintura — até fazê-la com “naturalidade”.

Depois disso, o líder anuncia que vai falar do assunto mais importante: a “felicidade” dos colaboradores. “Gente, o grupo quer que vocês ganhem dinheiro? Sim! Mas o que a gente mais quer é ensinar vocês a gerenciar as suas emoções e que vocês se sintam felizes aqui dentro. Se um de vocês não estiver feliz, ninguém aqui estará feliz por completo”, declarou o líder enquanto todos concordavam com a cabeça e batiam palmas visivelmente emocionados.

Foi aí que me dei conta de que não podia mais esperar a reunião terminar, porém, não dava pra sair dali sem saber quais seriam as habilidades sobrenaturais de uma panela de R$ 5 mil exposta na vitrine como se fosse uma joia.

Fui até a rodinha e perguntei se alguém poderia me atender, imaginando que um deles ficaria feliz diante da oportunidade de ser o primeiro a colocar em prática as dicas para “me encantar” como cliente. Em vez disso, o líder virou para mim e disparou sem dó nem piedade: “Nós estamos em ‘meeting’ agora! Percebe que o ‘staff’ não pode atender? Tá vendo ali o ‘take one’? Pega um ‘flyer’ que lá tem todas as ‘infos’. Dá licença?” E, revirando os olhos, disse à equipe: “Realmente as pessoas estão muito sem noção!”

A turminha da felicidade só voltou ao “meeting” depois que eu saí da loja e entrei na concorrente em frente (onde também não comprei nada porque nenhum vendedor me deu a menor bola). Mas quem liga?

O importante mesmo é que as empresas estão preocupadas em investir tempo e recursos para deixar seus funcionários felizes, ainda que parte dessa felicidade seja deixá-los fazerem o que quiserem, incluindo destratar os clientes e até mesmo não trabalhar. Não é à toa que o e-commerce e a automação de processos crescem a cada dia, juntamente com o desemprego.