O pior inimigo da esquerda é a realidade Milhões em pedalada na Telebrás, dólar batendo R$ 5,87 e o povo do amor não está mais preocupado com nada Melhor Não Ler|Do R7 05/11/2024 - 16h57 (Atualizado em 05/11/2024 - 20h16 )

Lula, o presidente do amor. foto: marcelo camargo/agência brasil

E não é que Cazuza foi praticamente um profeta quando disse: “Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades” e “tuas ideias não correspondem aos fatos”? Bora enfrentar a realidade?

Em 23 de agosto de 2023, segundo a agência de checagem Aos Fatos, Lula mentiu ao dizer que a companheira Dilma Rousseff foi absolvida das acusações que culminaram em seu impeachment.

Disse Lula: “A Justiça Federal em Brasília absolveu a companheira Dilma da acusação que ela tinha sido feito da pedalada, a Dilma foi absolvida, e eu agora vou discutir como que a gente vai fazer”.

Disse Aos Fatos: “Ao contrário do que afirmou Lula, não é verdade que o TRF-1 absolveu a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no caso das “pedaladas fiscais”… O colegiado decidiu manter o arquivamento do processo, sem análise do mérito. Isso não quer dizer, no entanto, que Dilma foi inocentada ou absolvida.”

‌



Diz a realidade: O caso foi arquivado, pois Dilma já havia sido julgada e condenada, ou seja, ela não poderia ser condenada duas vezes pela mesma acusação.

O que diz a Telebras em nossos gloriosos dias: Admitiu ter feito a mesma manobra fiscal envolvendo “apenas” R$ 184 milhões. Mas e daí? Quem liga pra isso hoje em dia?

‌



Mas e o dólar, hein?

O que dizia a turminha do amor durante o “governo do ódio” (e que agora prefere não dizer mais nada)?

Disse Manuela Dávila (ex-PCdoB, agora sem eira nem beira), em 06/06/2018: “Com o dólar chegando a R$ 4,06 estou preocupada com quem foi às ruas pedindo o golpe da presidenta Dilma porque não conseguia ir para a Disney. Alguém tem notícias?” Temos sim, Manuzinha: O dólar fechou ontem a R$ 5,78 e ficou bem mais difícil ir para a Disney.

‌



Disse Flávio Dino (PCdoB), Ministro do STF, em 19/11/2019: “Não posso acreditar que as autoridades competentes nada farão para conter o elevado patamar do dólar. Esta inércia não faz sentido.” O dólar naquela data estava R$ 4,20 e ontem fechou em R$ 5,78. Agora faz sentido?

Perguntou Zeca Dirceu (PT), deputado federal (e filho de José Dirceu, cujo apelido era “guerrilheiro” nas planilhas da Odebrecht), em 20/02/2021: “Quem bate R$ 6,00 primeiro: o dólar ou a gasolina?” A realidade respondeu: A gasolina, Zequinha. Mas o dólar já já chega também!

O PT perguntou a mesma coisa uma semaninha depois, em 27/02/2021: “Não tá dando para andar de carro e muito menos viajar para a Disney. Na corrida maluca do governo, quem perde é o povo. Quem chegará primeiro ao valor de 6 reais? A gasolina ou o dólar? Saudades do PT!” De tanta saudade do PT, hoje temos gasolina acima dos R$ 6 e o dólar vindo logo atrás. O amor venceu!

Disse Guilherme Boulos (PSOL), deputado federal, em 03/10/2021: “Pra maioria dos brasileiros o aumento do dólar significa menos poder de compra. Mas parece que pro ministro da economia [Paulo Guedes] significa lucro milionário de sua empresa em paraíso fiscal no exterior.” O dólar nessa data estava R$ 5,41, ontem fechou em R$ 5,78.

Disse Marcelo Freixo (PT), em 11/11/2021: “Dólar alto encarece até o pãozinho do café da manhã. O real é a moeda que mais se desvalorizou no mundo e a culpa é de Bolsonaro.” O dólar nessa data estava R$ 5,41. De novo: ontem o dólar fechou em R$ 5,78. Sobre a moeda: em 2022, o Real foi a quarta moeda que mais valorizou. Em 2024, o Real foi a segunda moeda que mais perdeu valor entre 27 moedas analisadas.

Disse Simone Tebet (MDB), ministra do Planejamento e Orçamento, em 20/06/2022: “O dólar passa de R$ 5 hoje por quê? Porque nós temos uma instabilidade política e jurídica. É um governo que não garante segurança jurídica para os investidores.” O dólar nessa data estava R$ 5,16, ontem fechou em R$ 5,78. E hoje subiu por que, ministra?

Disse Lula, em 27/06/2024: “Quem apostar no fortalecimento do dólar ante o real vai quebrar a cara.” E disse mais: chamou de “cretinos” quem associou a aceleração da alta do dólar a falas dele sobre a situação fiscal, segundo a Reuters. Já dissemos que o dólar fechou ontem em R$ 5,78? Será que “cretino” virou uma palavra cheia de amor?

Disse a mídia que sabe que a maioria só lê a manchete, em 04/11/2024: “Dólar cai 1,5%, com falas de Haddad”. Sim, ontem o dólar fechou em R$ 5,78 depois de cair 1,5% porque chegou a estar mais alto ainda. Podia ter dito que o dólar “dessubiu” depois de ter “descaído”. Fica a dica.

Ai, ai…. Nada como um dia após o outro para mostrar que o amor custa caro, não é mesmo?

