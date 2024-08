Oi, Macron! Que tal salvar o planeta começando pelo Rio Sena? Presidente da França vive preocupadíssimo com o meio ambiente, só não liga que o rio que atravessa Paris seja um esgoto a céu aberto Melhor Não Ler|Do R7 03/08/2024 - 08h00 (Atualizado em 03/08/2024 - 08h00 ) ‌



Quem não se lembra das fotos dos presidentes Emmanuel Macron e Lula correndo de mãos dadas pela floresta amazônica? A passagem do presidente francês pelo Brasil rendeu o melhor ensaio fotográfico de pré-casamento de toda a história deste país. Ah, quanta felicidade no rosto daquele que foi ao Pará com o intuito de salvar o planeta! Só não ficou claro como ela fará isso se nem despoluir o Rio Sena ele consegue.

Se você nunca esteve em Paris, caro leitor, saiba que está perdendo a enorme oportunidade de ver com seus próprios olhos as águas do Sena exibindo orgulhosamente os excrementos e todo tipo de dejetos de seus moradores.

Para Macron, não há nada de errado com o fato de que a poluição de seu querido (na verdade fétido) rio, tenha provocado o adiamento da prova de triatlo e que, depois, quando a prova foi autorizada, o triatleta canadense Tyler Mislawchuk tenha vomitado assim que saiu do esgoto, digo, do lindo (na verdade fétido) rio.

Mas é claro que boa parte da imprensa está passando um paninho para limpar o vômito, quer dizer, a imagem de Macron, afirmando que o “incidente” não tem nada a ver com os altos índices de E. coli e outras bactérias nas águas do romântico (na verdade fétido) rio.

Criticar a calçada do vizinho, enquanto sua rua é um chiqueiro é para poucos, querido leitor. Por isso, levante e faça a sua parte, porque ano que vem Macron usará a COP 30 para deixar claro ao mundo inteiro que a floresta brasileira precisa salvar o planeta. Afinal de contas, a Europa ficou rica e abastada acabando com quase todos os seus recursos naturais. Agora, nada mais justo que nós venhamos entregar os nossos recursos naturais para eles. É empatia que fala?