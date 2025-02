Os 450 dias de janeiro estão chegando ao fim, mas ainda há muito o que reclamar Confira o Calendário de Reclamações para o 1º Semestre de 2025 e mantenha suas objeções e maledicências em dia! Melhor Não Ler|Do R7 30/01/2025 - 12h57 (Atualizado em 30/01/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Brasileiro e reclamação: uma paixão antiga

Brasileiro não vive sem uma boa reclamação na ponta da língua, por isso, preparamos o Calendário de Reclamações 2025 – Edição 1º Semestre para que você não perca nenhuma oportunidade de jogar seu tempo fora, falando sobre coisas que atrasarão ainda mais a sua vida. Confira!

Fevereiro

Depois de ter gastado rios de dinheiro nas festas de fim de ano e ter feito um monte de prestações para dar presentes para pessoas de quem você nem gosta, reclame que foi “pego de surpresa” pelo IPTU e IPVA e de que não adianta nada viver em um país com um verão maravilhoso quando não se tem um tostão para viajar.

Março

‌



Reclame que Carnaval em março é ridículo, que ninguém trabalha até termine a palhaçada e pareça indignado, embora você mesmo também dê desculpas para não fazer grandes coisas enquanto o Carnaval não termina.

Abril

‌



Reclame do preço dos ovos de Páscoa (ainda que ninguém seja obrigado a pagar o preço de um quilo de chocolate e levar apenas 150 gramas). Reclame da Declaração de Imposto de Renda (ainda que você seja a favor de impostos porque “o Estado dá coisas grátis”). Reclame também que o feriadão de 18 a 21 de abril é totalmente inútil para quem vai ter de ficar em casa porque não tem dinheiro para ir a lugar algum.

Maio

‌



Reclame que a empresa não vai enforcar a sexta-feira após o feriado do Dia do Trabalho. Diga que o patrão é um tremendo explorador. Esqueça que você pode abrir sua própria empresa, colocar nela todas as suas energias, conhecimento e dinheiro – aceitando todos os riscos de perder tudo, de ter funcionários que coloquem você “no pau” e que o governo levará boa parte do seu faturamento sem fazer nada – e foque apenas em dizer que é você que enriquece o seu patrão.

Junho

Reclame de sua vida amorosa mesmo que você jamais tenha se investido nela e seja a pessoa mais intragável da face da Terra. Isso não vem ao caso.

Fique ligado para não perder o lançamento da versão 2º Semestre do Calendário de Reclamações!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.