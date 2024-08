Pacote de insanidades promete deixar população ainda mais insana Homens “grávidos”, 31 identidades de gênero e sete enquadramentos não-binários enlouquecem 99% das pessoas para “incluir” 1% Melhor Não Ler|Do R7 19/08/2024 - 15h29 (Atualizado em 19/08/2024 - 15h29 ) ‌



Imagine que você possui cromossomo XY, seu corpo tem todos os órgãos sexuais masculinos, seus hormônios são masculinos, sua aparência é masculina e, ainda por cima, você se identifica com o sexo masculino. Ou seja, além de ter nascido homem, você vive como homem e tem plena certeza de que é homem. Ou, pelo menos, tinha.

As dúvidas começam quando você precisa fazer uma radiografia no sistema público de saúde e recebe um formulário perguntando se está “grávido”. Sim, você, homem, precisa deixar claro se está grávido ou não antes de ser submetido à radiação ionizante, pois o feto que jamais estará no útero que você não possui, pode ser abortado. Mas nem pense em reclamar ou dizer que lhe deram o formulário errado, pois qualquer traço de inconformidade será tido como preconceituoso e você vai sentir o peso da insanidade “woke” que prega o amor incondicional, desde que tudo esteja de acordo com o que eles impõem.

O que importa é que, em nome da inclusão, o National Health Service (NHS), Serviço Nacinal de Saúde do Reino Unido (o SUS da Inglaterra), obriga que todos os formulários médicos incluam essa perguntinha para todos, ou melhor para “todes”. Ou seja, ainda que você ache que é homem, pode ser que não seja e que, apesar de ter certeza de que nunca estará grávido, talvez esteja.

Provavelmente você ainda não conhece as 31 identidades de gênero que a Comissão de Direitos Humanos de Nova York jura de pés juntos que existem. Para ajudá-lo na sua ignorância, aqui vão algumas opções: agênero, andrógino, gênero de fronteira, gênero fluido, gênero neutro, gender-queer, gênero em dúvida, gênero variante, hijra, gênero não conformista, butch, bigênero, male to female (MTF), female to male (FTM) etc. Ficou confuso? Pois saiba que você ainda não viu nada, afinal, não citamos nem a metade!

E caso você seja um não-binário, também tem de saber em qual dos sete espcetros de diversidade de gênero se enquadra: neutro, ambíguo, múltiplo, parcial, gênero fluido, ageneridade e outrogeneridade. Quem sabe você é um ambíguo de gênero variante? Ou talvez um fluido não conformista? Vai saber...

O que se sabe mesmo é que há relatos de pacientes que se recusaram a preencher o documento e, em consequência disso, tiveram seu atendimento negado, incluindo um homem em tratamento de câncer. Mas isso não vem ao caso, pois o que interessa é que medidas como essa dizem incluir os LGBTQQICAAPF2K+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Queer, Questionando, Intersexuais, Curioso, Assexuais, Aliados, Pansexuais, Polissexuais, Familiares, 2-espíritos e Kink) que correspondem a menos de 1% da população mundial, excluindo apenas mais de 99% dos seres humanos que têm mais o que fazer na vida. Mas fique calado, finja demência e saiba que, dentro de pouco tempo, a minoria barulhenta vai tomar todos os seus direitos alegando que tudo isso é para vivermos em um mundo menos homofóbico e opressor.