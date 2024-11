Pobres não estão lotando aeroportos, mas terão de pagar aviões de Lula Além de trocar picanha por pé de galinha, mais pobres ficarão no chão enquanto bancam aviões Melhor Não Ler|Do R7 18/10/2024 - 21h39 (Atualizado em 18/10/2024 - 21h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Preço das passagens nas alturas, aviões no chão e o pobre pagando a conta Reprodução/ Record News - 20.09.2024

Mas quem poderia imaginar que a fala retumbante que garantia que o pobre “voltaria” a andar de avião e a comer picanha não passaria de promessa de campanha?

Quem diria que os pobres estariam, neste exato momento, tendo de se contentar com abóbora, pé de galinha e a ficar em terra firme, enquanto trabalham duro para pagar os aviões que Lula irá comprar? Para ele, claro.

Dá para acreditar que o preço das passagens é que está nas nuvens, que as empresas aéreas estão dando pulos para pagar as contas e que os aeroportos não estão lotados parecendo rodoviárias?

‌



Tem até companhia aceitando FGTS como forma de pagamento, com antecipação de até dez anos do saque-aniversário! Aliás, é melhor nem tocar no assunto do saque-aniversário porque o pessoal do Lula quer acabar com a possibilidade de o pobre botar a mão no próprio dinheiro. Silêncio, gente, vamos parar de falar...

‌



Só mais uma coisinha: será que aquele pessoal que diz que populismo só atrasa a vida do pobre tem razão?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.