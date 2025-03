Por que seus antepassados eram magros ‘sem fazer nada’, enquanto você engorda ‘do nada’? Saiba como seus avós conseguiam manter a forma sem academia, whey protein, suplementos mirabolantes nem jejum intermitente! Melhor Não Ler|Do R7 11/03/2025 - 13h22 (Atualizado em 11/03/2025 - 13h42 ) twitter

Por que nossos antepassados eram magros e nós engordamos do nada? Onde estamos errando? Imagem gerada po IA

Como explicar o físico saudável daqueles seres primitivos que não tinham acesso às maravilhas que temos hoje? Como eles tinham disposição para trabalhar e lembravam das coisas sem terem um celular enviando alertas a cada cinco minutos? Depois de muito trabalho investigativo, conseguimos desvendar esse mistério e o revelaremos para toda humanidade!

Os pais de seus antepassados não prometiam sobremesa super doces e com zero nutrientes para fazê-los comer. Eles diziam que quem não comesse ficaria com fome e ainda comeria a mesma comida na refeição seguinte. Já você aprendeu a fazer birra e a ter todos os doces que quisesse na hora que bem entendesse.

Seus avós comiam frutas frescas. E mais: usavam os dentes para comer maçãs, chupavam laranjas usando diversos músculos da face e tinham de descascar bananas com as próprias mãos, como faziam os maias, incas e astecas. Já você só come maçã se alguém picar bem picadinho, laranja só em suco industrializado (com muito açúcar adicionado) e nem sequer come banana porque morre de preguiça de descascar.

Seus antepassados levavam “marmita” para o trabalho. Nota do editor: parte da comida que eles mesmos preparavam em casa era acondicionada em recipientes de lata, fechados com uma borracha preta. Esses recipientes com refeições balanceadas eram aquecidos e devorados no almoço. Já você come fora todo dia e não abre mão do copão de refrigerante com alto teor de açúcar, sal e um monte de químicos que não sabe o que são.

‌



Há milhões (talvez bilhões) de anos, seus antepassados caminhavam sobre a terra, corriam com os próprios pés quando estavam atrasados e limpavam as próprias casas. Hoje, a equipe multidisciplinar que cuida de suas doenças orientou você a andar somente em esteiras de última geração, calçando tênis desenvolvidos pela Nasa. É que você terá de aprender a conviver com suas dores na coluna e nas juntas causadas pelo sedentarismo.

Esses seres primitivos faziam compras a pé, indo a diversos lugares, como quitandas, açougues, feiras e padarias. Como os alimentos eram frescos, eles iam várias vezes por semana e ainda carregavam tudo com as próprias mãos. Hoje você pede comida por aplicativo e acha extremamente incômodo ter que descer até a portaria do prédio para receber.

Três vivas para os avanços da ciência, da medicina e da tecnologia!

