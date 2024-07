Melhor Não Ler |Do R7

Quando artistas são bem pagos, problemas do Brasil desaparecem Se a conta bancária dos artistas está recheada de dinheiro público, não há mais fogo nas florestas e problemas sociais não existem

A Amazônia foi atingida por grandes queimadas em 2019 GABRIELA BILÓ/Estadão Conteúdo - 27.08.2019

Certamente você ouviu os artistas gritando pelos quatro cantos deste país sobre o quanto estávamos mergulhados no ódio e na desesperança entre 2019 e 2022, não é mesmo? Vamos recordar!

A Amazônia precisava ser salva ou todo o mundo seria destruído, de acordo com a canção entoada por cantores, atores e artistas em geral, todos com caras de enterro, como se realmente estivessem preocupados. Mas hoje, embora as queimadas tenham aumentado, está tudo bem!

Naquela época, as pessoas não morriam por causa de uma pandemia, mas estavam “sendo mortas” por uma pessoa que resolveu exterminar parte da população. Hoje, embora o Brasil tenha registrado um recorde de mortes por dengue, isso não chega a ser um problema e as vítimas não precisam de musiquinha. Vida que segue!

Agora, até o aumento da gasolina é bom, porque rico que tem carrão é que vai se dar mal e os pobres não sofrem nadinha com o petróleo ou o gás de cozinha mais caros. Hoje o amor supera tudo. Ah! E o “impostozinho” que vai ser cobrado só sobre carne “chique” é melhor ainda, afinal, os ricos vão pagar mais e os pobres vão comer pé de galinha que é baratinho e muito mais nutritivo. Quem precisa de picanha?

Gente, o problema do Brasil não é social e nem econômico. Este país só tem problemas quando os artistas são mal pagos. Pagando bem, mal nenhum tem!