Quem tem põe, quem não tem tira: a lógica do Estado brasileiro! No Brasil, Estado e cidadãos não jogam no mesmo time. Quem perde e quem ganha quando um lado cria todas as regras?

Melhor Não Ler|Do R7 28/02/2025 - 08h00 (Atualizado em 28/02/2025 - 08h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share