Recife terá Calçada da Fama do Poder Judiciário, diz presidente do TJPE

Você conhece o Ricardo Paes Barreto? Não? Sério...? Tudo bem, não se preocupe, afinal, isso está prestes a mudar. Ele é o atual presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) e, no último sábado (20), revelou que o Brasil está prestes a inaugurar a “Calçada da Fama do Poder Judiciário”.

Gente, que felicidade! Finalmente uma obra paga com dinheiro público que vai mudar a vida de todos os brasileiros! Chega a ser difícil de acreditar, mas confira o que Barreto disse:

“Já está em implantação a Calçada da Fama do Poder Judiciário. O que a gente só via em Hollywood, no Maracanã, nós vamos fazer. Ao invés [sic] de ser os pés, vamos fazer as mãos – que é [sic] o nosso instrumento de trabalho – de todos os presidentes que ainda estão vivos, hoje são 17. E na medida em que os presidentes forem saindo, eles vão fazer o molde da mão com a assinatura moldada, o nome e o ano. Será na frente do tribunal. Vai ficar uma coisa muito bonita, uma atração para os turistas, para os juristas, para todos que visitam nossa cidade.”

Percebe que agora ninguém vai esquecer os nomes dos presidentes do judiciário pernambucano? Ah, que maravilha!

Então, querido leitor, anote aí: na sua próxima visita ao Recife, não perca tempo com essa bobagem de praia, ilha, museu etc. Vá ao Tribunal de Justiça conferir essa obra que nos enche de orgulho. Se bem que os demais estados poderiam copiar a ideia, né? Bem, talvez seja sonhar alto demais...

Por enquanto, ficam os nossos sinceros votos para que um dia todos os brasileiros tenham a autoestima do pessoal do judiciário.