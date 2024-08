Regra para a final do boxe feminino: golpear testículos não vale Olimpíadas de Paris determinam que boxeadora que atacar bolsa testicular da adversária será banida Melhor Não Ler|Do R7 07/08/2024 - 19h59 (Atualizado em 07/08/2024 - 19h59 ) ‌



Tem gente por aí falando que os Jogos Olímpicos Paris 2024 estão sendo uma bagunça, mas é pura fake news. Só porque alguns atletas tiveram de nadar num rio imundo e o Comitê Olímpico Internacional resolveu lacrar desde a abertura e ainda permitiu que XY metesse a mão na cara de XX? Isso lá é motivo pra esse povinho chato ficar espalhando ódio por aí? Francamente...

Pra provar que tudo não passa de pura intriga, o COI até instituiu uma nova regra para o boxe feminino: não pode socar os testículos das adversárias. Pronto! Assim as meninas poderão voltar para casa com suas medalhas no pescoço e suas partes baixas intactas.

Viva a lacração!