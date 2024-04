Melhor Não Ler |Do R7

Sugestão para Lula Paz e Amor resolver a guerra Israel-Hamas Já que o presidente é tão amigo do pessoal do Hamas e quer tanto que a paz reine, ele só precisa fazer uma coisa....

Quebra essa, presidente! Quebra essa, presidente! (Marcelo Camargo/Agência Brasil )

Bora acabar com esse conflito, turma do amor? E olha que desta vez nem vai ser preciso estar numa mesa de bar tomando cervejinha! Infelizmente Lula não teve como resolver a guerra Rússia-Ucrânia, já que não era presidente na época (por que ele não fez nada agora não se sabe, mas como esse não é mais o assunto da vez, deixa quieto!).

Mas temos uma boa notícia (uma vez que, desde o ano passado, todas as notícias sobre o governo são excelentes, inclusive as más, ruins e péssimas): agora Lulinha Paz e Amor tem toda oportunidade de resolver o problema entre Israel e Hamas.

Como Israel não consegue pôr fim ao conflito porque o Hamas não aceita nenhuma proposta de paz, só o nosso querido presidente pode resolver, afinal, ele é superamigo daquele pessoal que coloca os próprios palestinos em risco montando seus quartéis nos subsolos de escolas, hospitais, etc., usando seus civis como escudos humanos!

Sendo assim, basta Lulinha chegar na chefia dos terroristas e mandar essa:

“Companhêrus, soltem os sequestrados que estão aí com vocês, incluindo o brasileiro que está no meio dos reféns. Se vocês fizerem isso, o povo do outro lado vai parar o contra-ataque. Até eu, que sempre digo que não sei de nada, sei disso. Quebra essa aí, companherada!”

Além de encerrar definitivamente o conflito, Lula certamente ganharia um Nobel da Paz. Bora, presidente?