Super Homem já era, quem voa alto é o Herói do Tesouro! Se está sobrando dinheiro e você já não sabe mais o que fazer é só pagar voluntariamente mais imposto Melhor Não Ler|Do R7 19/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Tá sobrando dinheiro? Seja um Herói do Tesouro!

Agora o povo da Brazucolândia tem mais um motivo para sorrir! O Projeto de Lei mais esperado de todos os tempos está chegando e saiu da cabeça (ou sabe-se lá de onde) do deputado Gim Catacokinho.

O parlamentar propôs que o cidadão brasileiro – tão generoso e já cansado de tanta churrascada com cervejinha e picanha passada na farinha – se candidate a pagar mais impostos ao nosso tão bem administrado governo.

Quem quiser contribuir ainda mais com o Imposto de Renda sobre Pessoa Física poderá fazer isso assim que o projeto for aprovado. Com fé de que a ideia entre em vigor, os brasileiros poderão fazer a Adição Voluntária à Alíquota – AVA (ou seria ah, vá!) de, pelo menos, 5% da renda tributada ao IRPF. Mas não fique triste, pois é claro que você poderá contribuir com muito mais!

E como se isso fosse pouco, quem aderir ao ato patriótico fará parte de um cadastro de doadores e receberá o título de Herói do Tesouro. Mas espere, pois a coisa fica ainda melhor: o nome dos palhaç..., digo, dos voluntários e o percentual que doarão estarão registrados em um banco de dados públicos para que todo mundo possa ver o quanto eles são troux..., digo, heroicos!

Agora só nos resta cruzar os dedos e torcer para que o projeto seja aprovado na velocidade da luz. Nós torcemos daqui e contamos com você para torcer daí, combinado?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.