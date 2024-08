Xadrez com emoção: campeã russa envenena tabuleiro de rival Jogadora envenena tabuleiro de adversária, é pega pelas câmeras e pode parar no xadrez Melhor Não Ler|Do R7 08/08/2024 - 20h14 (Atualizado em 08/08/2024 - 20h14 ) ‌



Já assistiu aqueles filmes de época com mil conspirações para usurpar o trono de reis e rainhas? Uma das estratégias para mandar os membros da nobreza partirem desta para melhor era envenenar comida, bebida e até roupas. Mas como ultimamente a vida real tem deixado a ficção no chinelo, nenhum romancista foi capaz de imaginar o que aconteceria no dia 02 de agosto de 2024, também conhecido como sexta-feira passada, na longínqua República do Daguestão.

Segundo o canal de notícias Baza, Amina Abakarova, de 40 anos, campeã russa de xadrez, foi flagrada por câmeras de segurança zanzando pelo salão da Casa de Xadrez em Makhachkala. As imagens mostram a jogadora borrifando um líquido no tabuleiro de sua oponente, identificada como Umaiganat Osmanova.

Durante o torneio, Osmanova teria se sentido mal e adoecido em seguida. Após exames, a causa seria envenenamento por mercúrio. Depois de analisar as imagens das câmeras de segurança, os organizadores chamaram a polícia e Abakarova vai ter de se explicar.

A Federação Russa de Xadrez comunicou nesta quarta-feira (07) que houve “uma tentativa de envenenar um participante do campeonato da República do Daguestão em Makhachkala”. A borrifadora, digo, jogadora acusada de jogar sujo, foi temporariamente suspensa de todas as competições até a conclusão das investigações.

É isso, gente... quem tenta envenenar reis e rainhas precisa saber que o castigo vem a cavalo, que não adianta se explicar para o bispo e que a corda sempre arrebenta para o lado do peão que, cedo ou tarde, vai parar no xadrez.

O mundo não gira, capota!