Anime Friends, maior evento de cultura pop asiática da América Latina, terá nova edição entre 18 e 21 de julho

Anime Friends/Divulgação

Com expectativa de atrair cerca de 120 mil pessoas nos quatro dias de evento, o Anime Friends 2024, que será realizado entre os dias 18 e 21 de julho, no Anhembi (São Paulo), chega à sua 21ª edição e promete atrações nacionais e internacionais que devem compor toda uma grade de programação voltada para o público amante de cultura pop asiática.

“A cada ano, buscamos superar nossas edições anteriores com mais surpresas para o público. Desta vez, não vai ser diferente! Vamos trazer diversas atrações pela primeira vez no Brasil, e com a energia que só o Anime Friends tem”, revela Juliano Aniteli, CEO da Maru Division, organizadora da edição.

O evento, que segue consolidado como um dos principais do calendário oficial da cidade de São Paulo, terá shows, bate-papos com atores que deram vida a lendários super-heróis orientais, áreas temáticas, exibição de animes, os tradicionais concursos de cosplay, e muito mais nesta edição que estará repleta de atrações inéditas.

Vincent Martella marcará presença

Anime Friends/Divulgação

Com mais de 50 nomes no lineup, o Anime Friends 2024 terá entre suas atrações inéditas a participação do ator Vincent Martella, conhecido por interpretar o personagem Greg no seriado “Todo Mundo Odeia o Chris”, que ficou popular no Brasil após transmissão pela RECORD, e por dublar personagens em animações como “Phineas and Ferb”. Esta será a sua primeira participação no evento.

No segmento musical, o cantor e compositor VK Blanka, a dupla ClariS e a banda ALI, todos do Japão, farão suas primeiras apresentações em território brasileiro. Eles são renomados por seus sucessos no universo dos animes. Além disso, o grupo Real Akiba Boyz, famoso como um “grupo de dança otaku”, trará animação ao público com sua combinação de anime e passos de break.

O grupo Wasuta, composto por quatro artistas japonesas, apresentará seu j-pop contagiante no Palco Principal. A dupla ROOKiEZ is PUNK’D, também muito popular, retornará ao Brasil com um show especial, relembrando temas de animes como “BLEACH” e “Durarara”. Outro destaque internacional é o duo Takeru feat. HIROTO, que oferecerá um show exclusivo no Anime Friends, inédito tanto no Brasil quanto em todo o mundo.

Ídolos de tokusatsus

A nostalgia dos tokusatsu, live-action de super-heróis muito populares no Brasil principalmente nos anos 90 e início de 2000, também terá destaque no evento, uma vez que, pela primeira vez, três protagonistas da série “Comando Estelar Flashman” (1986) estarão reunidos Anime Friends: Kihachiro Uemura (Dan/Green Flash), Yasuhiro Ishiwata (Go/Blue Flash) e Mayumi Yoshida (Lu/Pink Flash). Já Koichi Nakayama, famoso como Daiki Nishio (Solbraver) da “Super Equipe de Resgate Solbrain” (1991), e Masaru Yamashita, conhecido por seus papéis em “Esquadrão Especial Winspector” (1990), marcarão presença.

E, para finalizar, pela primeira vez no evento, o ator Ryota Ozawa, famoso por interpretar o Capitão Marvelous/Gokai Red de “Kaizoku Sentai Gokaiger” (2011) também estará presente.

Dubladores renomados

Anime Friends/Divulgação

O Anime Friends é conhecido por suas atrações de dublagem, e este ano não será diferente. Yūki Kaji, renomado dublador japonês, famoso por dar voz a personagens como Eren Jaeger em “Attack on Titan” e Kenma em “Haikyuu!!”, estará presente. Entre os dubladores brasileiros, Wendel Bezerra, voz de Bob Esponja, Goku e Naruto, e Guilherme Briggs, que dublou Buzz Lightyear e Clark Kent/Superman, são destaques. Além disso, painéis com dubladores de animes e webtoons populares e um painel sobre a dublagem no Brasil pela produtora Dubrasil enriquecerão a programação.

Mais atrações

O palco do Anime Friends também terá espaço para talentos musicais brasileiros. TK RAPS, artista do cenário rap/trap, apresentará músicas com temas de anime, enquanto o rapper VMZ e o artista TAUZ retornarão ao evento para novas apresentações. MHRap feat. DJ Sidney Scaccio e a banda YUYU20, conhecida pela versão em português da abertura de “Yu Yu Hakusho”, também se apresentarão. O projeto Miura Jam, do músico Daniel Miura, completará o lineup com colaborações especiais.

Já os cosplayers terão um destaque especial este ano com a presença do cosplayer italiano Taryn. As salas temáticas estarão abertas com novas propostas, incluindo a escola de desenho Japan Sunset, a Chest of Wonders inspirada nos Maid Cafés japoneses, a PSParty focada em games, a Cosplay Brasil, a Lolita Teaparty sobre a cultura Kawaii, o estúdio fotográfico Cos+Up e o Sugar Maid Café. O grupo Tokusatsu.com.br trará um museu de capacetes de séries tokusatsu e um Daileon gigante de três metros de altura.

SERVIÇO:

Anime Friends 2024

De 18 a 21 de julho de 2024

Horários: Quinta-feira: das 10h às 21h | Sexta-feira e Sábado: das 10h às 22h | Domingo: das 10h às 21h

Local: Distrito Anhembi Endereço: Avenida Olavo Fontoura, 1.209 – Santana – São Paulo

Ingressos: Aqui para aquisição do ingresso

Mais informações: https://animefriends.com.br