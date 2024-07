Trailer de Genshin Impact apresenta personagens da região de Natlan; assista

‌



miHoYo/Divulgação

A miHoYo, desenvolvedora e publicadora de Genshin Impact, revelou nesta sexta-feira (12) um novo trailer da região de Natlan, que será a próxima nação que os jogadores terão acesso a partir da versão 5.0 do game, prevista para lançamento em agosto deste ano. O vídeo, com quase 4 minutos de duração, apresenta ao público os novos personagens que chegarão no elenco de Genshin.

Sob o título de “Teaser de Ignição: Um Nome Forjado nas Chamas | Genshin Impact”, a apresentação mostra os personagens Mualani, Kachina, Kinich, Xilonen, Ororon, Iansan e Chasca como pontos principais, mas dá um destaque especial para a ruiva Mavuika, que possivelmente será uma utilizadora do elemento pyro e 5 estrelas.

Confira:

A chegada da nação de Natlan deve trazer, além de novos personagens, um novo mapa para exploração, além de recompensas e novas quests para os jogadores que há muito tempo aguardam por novidades. Também é sabido que novas mecânicas devem ser implementadas, mas que só devem ser reveladas quando estivermos mais próximos do lançamento da versão.

A polêmica sobre o tom de pele dos personagens

Apesar da repercussão positiva em relação ao trailer, um ponto que chamou atenção e trouxe à tona uma antiga polêmica da comunidade com relação ao jogo está no fato de praticamente todos os personagens novos serem brancos (caucasianos).

Acontece que a comunidade já pede há muito tempo uma maior variedade étnica no elenco e em um passado não muito distante, mais precisamente no lançamento de Sumeru (região que possui um vasto deserto), a comunidade já se dividia pela pouca presença de personagens com tons de pele mais escuros.

A miHoYo já revelou no passado que todas as regiões de Genshin Impact são inspiradas em nações reais e Natlan parece ser baseada na América Latina, devido à presença das culturas Africanas, da América Pré-Colombiana e Indígena, além das culturas Hispânicas, então esperava-se ter uma maior diversidade étnica nessa região.

No X, antigo Twitter, em publicação revelando os dubladores de alguns personagens, não foram incomuns reclamações como “poxa hoyo, nenhuma negra?”, como escreveu o perfil “gusta”.

miHoYo/Reprodução

O que esperar de Natlan?

Assim como ocorreu em todos os lançamentos de novas regiões, a expectativa é que Natlan seja um sucesso comercial e de mídia, uma vez que Genshin Impact segue sendo um dos maiores jogos de gacha do mundo. Contudo, ainda será necessário aguardar mais informações da próxima versão do game, afinal, o jogo precisa parar de repetir o looping de ter apenas 3 ou 4 versões com conteúdos relevantes após o lançamento de novas regiões e o restante do ano sem atrativos que realmente façam a comunidade querer continuar ativa.