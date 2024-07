Review: Cat Quest é para você?

‌



Que os gatos são um sucesso nas redes sociais e no mundo dos pets, isso não é novidade, mas e no mundo dos games? Aparentemente, a união entre gatos, bons trocadilhos e gameplay simples, mas funcional, foi a receita para que Cat Quest conseguisse transformar uma jogatina despretensiosa em uma experiência agradável e, principalmente, divertida.

Desenvolvido pelo The Gentlebros e publicado pela PQube, Cat Quest é um jogo de RPG e aventura lançado em 2017, disponível nas plataformas PlayStation 4/5, Android, Nintendo Switch, Microsoft Windows, iOS, macOS e Mac OS.

Com a acessibilidade proporcionada pelo serviço da PlayStation Plus Extra, tive a oportunidade de jogar Cat Quest, incluído no catálogo, e me surpreendi com a diversão que este jogo casual pode oferecer. A verdade é que jogos mais casuais são tão importantes quanto os AAA, afinal, videogames são fundamentalmente criados para nos entreter e divertir.

O enredo e os combates são simples, repetindo uma fórmula popularizada pelos Zeldas clássicos.

Em Cat Quest, vivemos a história de um gato-herói que, acompanhado por um espírito guardião chamado Spirry, parte em busca da irmã do herói pelo continente de Felingard. No estilo de mapas clássicos de RPGs, exploramos cenários como montanhas, ilhas isoladas, florestas e montanhas de gelo. O jogo também é visualmente agradável e sua jogabilidade lembra muito a dos Zeldas clássicos, com uma visão de cima dos personagens. Além disso, o protagonista aprende magias, troca de armas e usa essas ferramentas contra diversos inimigos que surgem pelos mapas.

A curva de aprendizado das mecânicas é bem curta e as batalhas são fáceis, embora não seja incomum morrer após receber dois ou três golpes de inimigos um pouco mais fortes. Em relação ao arsenal de batalha, podemos aprender a usar várias magias, equipando até 4 das 7 magias disponíveis, todas bastante úteis. As armas e armaduras são encontradas em pouca quantidade, mas para esse tipo de jogo, sinceramente, nem fizeram tanta falta.

Em resumo, a jogabilidade é amigável, não apresenta um sistema de nivelamento ou progressão muito complexo, o que torna a experiência excelente para públicos casuais ou crianças que queiram começar a jogar jogos do gênero RPG/Aventura. O ponto negativo aqui está na falta da localização para o português do Brasil, o que pode impactar um pouco no entendimento da narrativa, mas não tanto na experiência geral, uma vez que as missões e caminhos ficam sempre bem indicados no mapa.

Como obter a platina em Cat Quest?

A obtenção da platina em Cat Quest é muito simples, não possui troféus perdíveis e pode ser conquistada sem um New Game+. O jogador basicamente precisa alcançar o nível 99, completar todas as 52 dungeons (quando uma dungeon é concluída, uma mensagem aparece no centro da tela e ao sair dela, percebe-se que não há mais nenhum ícone de baú sobre ela), conseguir todas as 7 magias, as 66 armaduras, completar as side quests (62) e encontrar todos os monumentos (15), além de concluir a história principal.

Demorei cerca de 7 horas para conseguir a platina, mas certamente é possível fazer em menos tempo se dedicar um pouco mais para aumentar o nível do personagem rapidamente, indo e voltando das dungeons com monstros que ofereçam bastante XP. Talvez leve um pouco mais de tempo para adquirir todas as armas e armaduras, mas na minha experiência, elas foram obtidas naturalmente durante o processo de aumento de nível. No entanto, se você ainda encontrar dificuldades nesse aspecto, fique à vontade para utilizar a casa da Kit Gat para comprar vários baús até conseguir os itens que faltam e assim, obter esse troféu em específico. Todos os demais troféus estão relacionados aos principais tópicos que levantei aqui, então eles virão naturalmente.

Vale a pena jogar Cat Quest?

Cat Quest é um jogo simples e não inova praticamente em nada do que se propõe, mas cumpre bem o papel de ser um jogo casual com uma jogabilidade rápida. O fato de ser um jogo curto fez com que, na minha experiência, sua relativa repetitividade não fosse um fator negativo. Com uma jogabilidade divertida que lembra muito os Zeldas antigos e uma estética bonita, além de trocadilhos repletos de referências à cultura pop, Cat Quest conseguiu chamar minha atenção pela sua simplicidade.

Se você procura um jogo que se encaixe nessa descrição, sugiro que dê uma chance para Cat Quest e divirta-se.