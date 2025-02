20 anos depois, super-heróis da Marvel e DC vão se encontrar em um novo crossover Para a alegria dos fãs, as duas maiores editoras de HQs se entendem e vão juntar novamente seus personagens Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 22/02/2025 - 09h03 (Atualizado em 22/02/2025 - 09h03 ) twitter

Superman e Homem-Aranha no primeiro crossover da história, em 1976 Divulgação

Crossovers — aqueles encontros esporádicos de super-heróis da Marvel e DC — são aquelas coisas que os fãs muitas vezes odeiam, mas não querem que parem de acontecer.

Estes encontros históricos aconteceram várias vezes no passado, mas a última vez que aconteceu foi há 21 anos. As duas principais editoras de HQs dos Estados Unidos não se entenderam mais e os acabaram ficando na mão.

Mas tudo mudou e nesta sexta-feira, quando as duas empresas revelaram numa apresentação num evento de lojistas de quadrinhos que vão lançar um novíssimo crossover. A novidade foi contada conjuntamente pelos editores Marie Jarvins (Marvel) e C.B. Cebulski (DC).

O encontro será lançado no final deste ano. Serão duas edições com os nomes – até o momento – DC/Marvel e Marvel/DC. Não há nenhuma outra informação sobre a histórias, personagens envolvidos, roteirista, desenhista. Nada.

‌



Claro que a informação repercutiu fortemente entre os fãs, que já aguardam ansiosos pelo crossover.

E é engraçado isso, porque os leitores sempre querem estes encontros entre os super-heróis das duas editoras, mas quase sempre acabam reclamando do resultado final. É que as histórias, muitas vezes, são monótonas e seguem uma fórmula batida: os personagens se encontram meio do nada, surge uma animosidade, se enfrentam, percebem que têm que atuar juntos contra algum grande vilão e viram amigos.

‌



Nem todos são assim, mas no geral é meio por aí. Há muitos roteiros fracos e as artes nem sempre agradam os olhos.

O último crossover lançado foi Liga/Vingadores (2004), reunindo os dois supergrupos das editoras. Quer dizer, a história tinha todos os grandes personagens como Batman, Homem-Aranha, Superman, Capitão América, Mulher-Maravilha, Thor etc etc. Esta edição foi totalmente fora da curta e agradou em cheio, com roteiro de Kurt Busiek e arte do sensacional George Pérez.

Como Marvel e DC não deram ainda muitos detalhes sobre este novo evento, não dá para saber exatamente o que motivou esta volta dos crossovers. Mas, recentemente, saiu nos EUA um omnibus — aquelas edições gigantescas com mais de 600 páginas — com os maiores encontros de todos os tempos, desde os anos 80 até os 90. Esta edição ainda é inédita no Brasil.

