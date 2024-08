Biografia esmiúça a vida cheia de reviravoltas do relutante beatle George Harrison Músico ficou durante muito tempo à sombra de Lennon e McCartney, mas conseguiu mostrar seu grande valor com o passar dos anos Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 16/08/2024 - 13h57 (Atualizado em 16/08/2024 - 13h57 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A capa da biografia de George Harrison Divulgação

É uma coisa de louco como mesmo depois de mais de 50 anos do fim dos Beatles, o mundo continua falando e debatendo tanto sobre a banda quanto sobre seus integrantes.

Cada passo dos rapazes de Liverpool sempre foi intensamente esmiuçado ao longo das décadas e o resultado disso é que temos dezenas de livros, documentários, filmes etc etc a respeito dos quatro ingleses que revolucionaram a música e a cultura pop. Um destes documentos históricos acaba de ser lançado no Brasil e trata especificamente de George Harrison, talvez o beatle mais misterioso e emblemático do quarteto. Sua trajetória é abordada no livro George Harrison: O Beatle Relutante e este subtítulo não é à toa.

Sempre, durante a existência dos Beatles e também após, John Lennon e Paul McCartney estiveram à frente da banda. Nunca saíram da vigilância dos olhos do público e da crítica e se tornaram a cara do grupo. Tiveram o nome da dupla – Lennon e McCartney – eternizados como dois dos maiores compositores modernos do mundo da música.

George Harrison, por sua vez, sempre ficou à sombra dos outros dois colegas. Não era muito falador e nem espalhafatoso, pelo contrário, sempre exibiu uma certa discrição tanto diante do público como quando agia internamente nos assuntos dos Beatles, como no momento da composição, por exemplo.

Publicidade

Mas esse lado meio low-profile não pode esconder – e não escondeu – seu lado genial como compositor, guitarrista e mesmo como um humanista. Harrison sabia que era tolhido por Lennon e McCartney, sabia que podia fazer muito mais do que fazia nos Beatles e tinha a noção do como podia contribuir com o grupo e o tipo de música que poderia criar.

Com tudo isso em sua mente, George era mesmo um beatle relutante. Depois de um tempo de banda, ele passou a se questionar se seu lugar certo era ali em meio àqueles três outros sujeitos. Por que ele deveria acatar às ordens de Paul e John? Por que suas músicas eram muitas vezes deixadas de lado? Por que suas contribuições eram, de certo modo, abafadas?

Publicidade

O livro de Philip Norman, lançado no Brasil pela editora Belas Letras, procura responder e deixar mais claras todas estas questões. Quais foram os motivos que levaram George a agir desta maneira? O que fez com que ele ficasse inquieto com sua situação na banda?

E Norman parece ser o sujeito certo para a missão de tirar a capa que esconde o lado mais obscuro de Harrison. Afinal, ele já escreveu uma biografia famosa dos Beatles – Shout!: The Beatles in Their Generation, de 1981 -, além de outras sobre John Lennon e Paul McCartney. Também tem uma a respeito de Mick Jagger.

Publicidade

É claro que Norman aproveita todo seu conhecimento a respeito do grupo e, de certo modo, reconta a história dos Beatles neste livro, mas tenta fazê-lo a partir da perspectiva de George, como seria de se esperar.

Uma das partes mais bacanas desta biografia de Harrison é que ela traz muitos detalhes da infância e adolescência do músico. A gente acompanha durante algumas páginas a vida escolar do garoto, seu interesse por arquitetura e o comecinho de seu relacionamento com Lennon e McCartney.

Obviamente, a biografia não fica apenas nos primeiros anos de vida de George. Norman dá muitos detalhes sobre a trajetória do músico já dentro dos Beatles. E aí surgem detalhes dos mais interessantes, como, por exemplo, o triângulo amoroso entre Harrison, Eric Clapton e Pattie Boyd.

A vida de George dentro dos Beatles também é completamente esmiuçada, todas as rusgas, as discussões e também as coisas legais. O autor trata bastante ainda do cinema, outra paixão do músico e área em que ele se dedicou bastante, produzindo diversos filmes, como o clássico A Vida de Brian, do grupo Monty Python, por exemplo.

O já octagenário Philip Norman, com este livro lançado em 2023, nos entrega assim mais uma parte de seu assunto favorito, que são os Beatles. A obra não é assim tão reveladora para quem já acompanha de perto a banda, mas tem sim informações e detalhes bem interessantes e reveladores tanto sobre o grupo quanto sobre George, que é o principal tema aqui.

Você entenderá o motivo de o subtítulo ser “o beatle relutante”.