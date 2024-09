Desenhista faz Batman esquisitão e vira alvo de fãs revoltados nas redes sociais Tem muita gente que diz não conseguir reconhecer o Homem-Morcego na ilustração feita por Frank Miller Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 08/09/2024 - 12h31 (Atualizado em 08/09/2024 - 12h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O Batman de Frank Miller que vem causando polêmica Divulgação

Frank Miller é um dos maiores artistas dos quadrinhos atuais, um dos mais influentes de todos os tempos e que tem obras incríveis como Batman: O Cavaleiro das Trevas, Ronin, 300 entre outros.

E ele continua criando roteiros e desenhando personagens famosos e importantes, como o Batman, por exemplo. E nesta última semana, a DC Comics divulgou uma arte – esta ao lado – de Miller que será uma das capas da revista Absolute Batman, que mostra uma nova versão do herói num universo separado do tradicional da editora. Muito bem, a imagem causou um rebuliço entre os fãs.

Já há alguns anos Miller vem mudando seu jeito de desenhar, trazendo uma estética diferente para as HQs que cria. Um estilo diferente daquele que ficou conhecido em quadrinhos do Demolidor e do Batman, especialmente nos anos 80 e 90. Seu desenho está mais minimalista, mais cru.

Bom, o resultado da arte de Miller vem causando polêmica e discussões acaloradas entre os fãs. Tem quem goste, mas também tem quem odeie. E as conversas acaloradas voltaram com força total a partir deste Batman que você vê aí ao lado. O artista já foi xingado de tudo quanto é jeito nas redes sociais. Tem gente que diz que é difícil de reconhecer o Homem-Morcego nesta imagem. Outros falam que o desenho é simplesmente feio e que Miller deveria parar de desenhar.

‌



Como dito acima, há também os defensores, aqueles que argumentam que Frank está mais ousado, livre e buscando uma estética própria.

Seja como for, o fato é que este Batman aí ao lado é bem polêmico mesmo e as discussões seguem a todo vapor nas redes sociais. E você, está em que time? Dos que gostaram ou dos que odiaram?