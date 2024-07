Dorival Junior fora da roda de jogadores é uma das mais constrangedoras e tristes cenas que a TV exibiu em 2024

Odair Braz Jr |Do R7

Treinador Dorival Júnior tenta falar com jogadores, sem sucesso Reprodução/Marca

Uma das diversões deste colunista do R7 é assistir a momentos constrangedores da televisão. Em geral, estas cenas são divertidas e curiosas. Mas, neste sábado (6), apareceu na tela da minha TV um dos momentos mais tristes do ano, que foi o técnico da seleção brasileira, Dorival Junior, fora da roda de jogadores. Excluído mesmo. Pedindo licença para poder falar com os atletas e sendo solenemente ignorado.

Sério, fiquei triste pelo Dorival. O treinador, que é um cara digno e batalhador, não merecia este destino que lhe foi imputado por estes jogadores, por este time que, pelo menos metade, ninguém nunca ouviu falar.

Foi muito triste e constrangedor ver Dorival coçando a cabeça de forma perplexa enquanto os “craques” do Brasil estavam lá definindo quem bateria os pênaltis. Triste e constrangedor vê-lo levantando o dedo, do lado de fora, para quem sabe conseguir falar com aquele bando de mal-educados e desrespeitosos.

Foi um triste espetáculo televisivo para um sábado à noite.

