Em show único em São Paulo, Peter Hook toca clássicos do New Order e do Joy Division Músico inglês vai tocar os álbuns 'Substance', das duas bandas Odair Braz Jr|Odair Braz Jr. 25/08/2024 - 13h24 (Atualizado em 25/08/2024 - 13h29 )



O baixista Peter Hook durante show de sua atual turnê Divulgação

O baixista Peter Hook, parte importante do New Order, segue firme em sua carreira solo e fará uma apresentação única em São Paulo, nesta terça-feira (27), na Audio.

Hook não é um novato por aqui e já veio ao país várias vezes, com o New Order — grupo do qual saiu pela última vez em 2007 —, também solo e até como DJ. Nesta sua turnê que chega a SP, o músico toca com sua banda, The Light, músicas do New Order e também do Joy Division. Este último é o grupo que Hook e Bernard Sumner tinham junto com Ian Curtis no início dos anos 70. Curtis morreu e os outros dois seguiram adiante com a tecladista Gillian Gilbert, só que como New Order.

No show desta terça, Peter Hook e The Light vão tocar várias canções dos álbuns Substance. Sim, são duas coletâneas com o mesmo nome, uma do New Order e outra do Joy Division.

Assim, você pode esperar para ouvir clássicos como Warsaw, Incubation, She’s Lost Control, Love Will Tear Us Apart (todas do Joy) e ainda os hits do New Order, como Blue Monday, Perfect Kiss, Bizarre Love Triangle, entre várias outras.

É a chance de ouvir mais uma vez as músicas destas duas bandas inglesas que influenciaram — e ainda influenciam — tantos novos artistas.