Fãs odeiam o logotipo do novo Batman e xingam sem dó a DC Comics Principais super-heróis da editora americana vão ganhar origens inéditas num universo diferente daquele que todo mundo conhece Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 24/08/2024 - 13h19 (Atualizado em 24/08/2024 - 13h19 ) ‌



O novo Batman e seu logotipo polêmico Divulgação

Batman, Mulher-Maravilha, Superman e outros personagens clássicos da DC Comics vão ganhar uma nova versão, começando do zero num universo à parte. Esta iniciativa chama-se Absolute e veremos a história destes super-heróis recontadas e modificadas. Há mudanças até nos uniformes.

A DC detalhou nesta sexta-feira (23) os logotipos das revistas e, no caso do Batman, é o mesmo design do morcego que vai em seu peito.

É este aqui no detalhe:

Rolo-compressor? Divulgação

Como você pode notar, o negócio é meio esquisitão mesmo. Tem gente falando que parece um rolo-compressor. Outros apostam que tem dois morcegos namorando aí. Você também pode dar sua intepretação para esta arte que é bem diferente daquela que nos acostumamos a ver o Cavaleiro das Trevas usando.

‌



O logo já havia sido divulgado anteriormente, mas só agora, com a imagem na capa da revista, é que o povo se ligou de verdade. E as reclamações explodiram nas redes sociais, com xingamentos de todos os naipes e a criação de memes bem engraçados. O que, no fim das contas, não vai adiantar muito e certamente a DC Comics não voltará atrás em sua decisão.

Possivelmente os editores fizeram esta nova marca de caso pensado, que é para diferenciar bastante este Absolute Batman do Homem-Morcego tradicional. As histórias deles serão bem diferentes, e esta nova versão vem da classe trabalhadora e não tem um arsenal supertecnológico à disposição. Nem batcaverna ou um Alfred. O cara luta contra o crime na raça mesmo e isso será algo bem interessante de se ver.

As revistas da Mulher-Maravilha e do Superman também tiveram seus logotipos revelados, mas não causaram uma grande reação contrária dos leitores. O esporte deste pessoal parece ser mesmo detonar o orelhudo.