Junior Lima aparece pelado (de novo) num esforço para continuar destruindo sua carreira musical

Junior causando "polêmica" Junior causando "polêmica" (Reprodução/Instagram)

Se tem um cara que parece não sabe o que fazer com sua carreira, esse alguém é Junior Lima. A mais nova “loucura” do moço, que vai completar 40 anos daqui a pouco, foi aparecer nu, peladinho, numa imagem prévia do clipe feito para promover o novo single — Seus Planos — de seu próximo álbum, que se chama SOLO — VOLUME 2.

Nem tem problema aparecer pelado por aí, aliás a imagem é muito bem produzida. Só que o lance é ficar usando essas recursos baratos para conseguir chamar atenção para sua música. Poderia ser qualquer outra coisa, como pendurar uma melancia no pescoço, um vídeo saltando de um prédio sem capacete e sem paraquedas ou fazer uma feat com o Latino. De novo: a questão não é estar sem roupa, mas sim ficar inventando estratégias batidas para conseguir chamar atenção para sua música, que muita gente parece não estar se importando muito.

E a ideia desta imagem é a de fazer barulho mesmo, até porque SOLO — VOLUME 1, lançado em outubro de 2023, passou completamente batido. Ninguém deu a mínima para este que foi seu primeiro disco individual desde que encerrou a dupla com Sandy.

Este primeiro álbum veio superproduzido e com altas intenções de arrebentar nas rádios e streamings, emulando o que vem dando certo no pop internacional. Mas não foi o que aconteceu. Agora, com a chegada do volume 2, o jeito é fazer o que for possível para também não dar com os burros n’água. E, bom, o truquezinho parece que está dando certo, porque um monte de gente — inclusive este colunista — está falando sobre o novo single, que será lançado no dia 11 de abril.

Só que ficar sem roupa não terá adiantado de nada se a música — e o álbum — não corresponder. Vai ficar tudo na mesma.

Mas esta foto aí, tem até uma coisa positiva, que pode ser que tenha sido algo intencional. Nela, vemos Junior nu e sentado numa banheira. Pode até ser uma brincadeira do cantor com aquela foto já clássica com ele — bem mais novo — sentado numa banheira, também sem roupa, coberto por macarrão instantâneo. Se foi uma citação do Junior a si próprio, ponto para ele. Boa sacada.

Mas fora isso, mais uma bola fora na carreira do quase quarentão.