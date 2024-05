Madonna é gente boa, pena que seus fãs brasileiros sejam os mais chatos do mundo

Alto contraste

A+

A-

Fãs de Madonna transformam Copacabana numa doideira sem fim (ONOFRE VERAS/Estadão Conteúdo - 29.04.2024)

Fãs de qualquer artista costumam mesmo fazer coisas constrangedoras para agradar seus ídolos, mas os admiradores da Madonna parecem ser insuperáveis. É sério: é preciso dar algum tipo de troféu para esse povo que está há vários dias circulando ali por Copacabana.

Tem gente que acha fofo, divertido, engraçadas as manifestações destas pessoas — e algumas até são mesmo —, mas a maioria só paga um mico histórico. As matérias com fãs feitas pelas TVs são de uma vergonha alheia ímpar. Tem de tudo: gente que pensa que sabe dançar como a cantora norte-americana, outros que se vestem toscamente como a artista, pessoas que começam a cantar as músicas sem saber as letras, declarações eternas de amor e mais qualquer coisa que você possa imaginar.

E os repórteres, que não são bobos, incentivam sem parar os seguidores da cantora. Pedem para cantar, dançar, para mostrar os detalhes das roupas. Meus colegas também gostam de ver o circo pegar fogo, né?!

Tudo isso acontece na frente do hotel onde Madonna está hospedada desde a última segunda-feira (29), de onde, aliás, não colocou o pé para fora até agora. Ela nem se arriscou a dar tchauzinho para esse povo todo lá da janela de seu quarto. E não está errada, hein?!

Publicidade

“Ah, mas você é um chato, deixa os fãs serem felizes”. Não tem problema, eu deixo todo mundo ser feliz, mas onde a gente coloca todo o constrangimento gerado por essa turma? Quer pagar mico? Pode pagar, mas precisamos mesmo ter cinco dias seguidos de vergonha alheia sendo exibido pelas TVs e pelas redes sociais? Ninguém se importa se você viu 50 shows da Madonna, criatura!

Será que não daria para esperar, pelo menos, para fazer isso durante o dia do show? Certeza que tem gente esperando com todas as forças esta apresentação da Madonna terminar o mais rápido possível para acabar com esse vexame internacional.

Madonna não precisa — e nem quer — toda esta idolatria boboca. Só os fãs tontos que não veem isso. Parem enquanto é tempo.