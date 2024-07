Megaspoilers: ‘Deadpool e Wolverine’ não terá Taylor Swift, é violento e melhor que Vingadores: Ultimato

Alto contraste

Deadpool e seu amigo Wolverine prometem explodir tudo nos cinemas Divulgação

Isso aí no título é o que garante quem assistiu à uma prévia de 36 minutos exibida em Xangai, na China. Foi um evento especial onde trechos da produção foram mostrados pela primeira para um grupo de pessoas. E estas mesmas pessoas, obviamente, deram com a língua nos dentes, para a nossa alegria.

Claro que não dá para botar a mão no fogo por tudo o que disseram, mas a coisa parece estar indo por um bom caminho. Tudo bem que sempre rolam uns exageros e sites americanos contam que tem gente na turma que viu a prévia dizendo que Deadpool e Wolverine é melhor do que Vingadores: Ultimato. Melhor como? Na história? No roteiro? Nos efeitos especiais? Melhor como um todo? Difícil, né? Até porque, um filme do Deadpool não é exatamente comparável a um dos Vingadores.

O lance é que o pessoal que estava lá em Shangai soltou várias informações interessantes e que faz a gente acreditar que veremos algo altamente divertido e caótico. Do jeito que um longa do mutante tagarela deve ser. Veja o que o pessoal revelou:

AVISO: SPOILERS DAQUI PARA A FRENTE

Segundo quem viu os 36 minutos, o terceiro filme do Deadpool terá a presença de muitas versões do Wolverine. Como o nome do longa — Deadpool e Wolverine — entrega, o mutante raivoso da Marvel terá grande destaque na história. Novamente vivido por Hugh Jackman, veremos uma grande variedade de Logans, inclusive o Wolverine zumbi, que aparece nos quadrinhos.

Quem também dará o ar da graça em várias versões é o próprio Deadpool. Aqueles que viram a exibição especial confirmam que a Lady Deadpool está entre as variantes. E, ao contrário dos comentários na internet, a personagem NÃO será interpretada por Taylor Swift. Tem gente dizendo agora que quem vive a moça é Blake Lively, mulher de Ryan Reynolds. Mas isso não foi confirmado.

Outra coisa que nem é assim uma novidade é que o filme é muito violento. Mas os outros dois longas do Deadpool também são assim, então tudo certo. Além disso, todo mundo também pode esperar algo bem divertido, engraçado e cheio de piadas. O que também não é novo.

Um spoiler legal é que perto do fim do filme, Wolverine fica cara a cara com ninguém menos que o Hulk. Não foi revelada qual versão do Gigante Esmeralda estará nas telas desta vez.

Claro que Deadpool e Wolverine terá muitas outras surpresas. O que dá para entender é que esta terceira aventura do personagem criado por Rob Liefeld será uma extravagância superheroística feita para derreter o cérebro da gente. E isso é bom!

O filme estreia no Brasil dia 25 de julho.

