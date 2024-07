Morte de Shannen Doherty faz fãs sem noção de ‘Barrados no Baile’ cobrar ‘atrizes inimigas’

‌



Shannen e Jennie como Brenda e Kelly em Barrados no Baile

A atriz Shannen Doherty morreu no último sábado (13), vítima de um câncer de mama que se espalhou para seus ossos e cérebro. Foi uma luta por quase uma década.

Shannen, muito conhecida por ter interpretado Brenda Walsh no seriado Barrados no Baile, sempre procurou passar leveza na sua luta contra a doença. Claro que tudo deve ter sido bastante doloroso para ela, que inclusive passou por algumas cirurgias no processo todo. Mas tentava passar positividade, alegria e a importância de valorizar a família e amigos. Era o que exibia para as pessoas em suas redes sociais.

A atriz continuou trabalhando, encontrando amigos e, em vários momentos, a gente nem notava que ela estava com câncer. Shannen escolheu lidar de um jeito bom com seu problema. Sempre com muita transparência.

E, talvez por causa desta transparência, as pessoas, os fãs, provavelmente se sentem no direito de entrar na vida e na privacidade de seus ídolos, de Shannen, neste caso.

Estes fãs, vários deles – não todos, claro -, obviamente consternados pela morte da atriz, decidiram não ficar muito tempo parados e partiram para o ataque numa tentativa de defender Shannen. E a atitude que tomaram foi a de cobrar com muita veemência manifestações de pesar de Jennie Garth e Tori Spelling. As duas trabalharam com Shannen em Barrados no Baile.

Na época em que o seriado era produzido, no início dos anos 90 (foi até o ano 2000), sabe-se que Jennie, Tori e Shannen não se davam bem. Tanto que Brenda fica como personagem apenas nas três primeiras temporadas. No quarto ano, Shannen decide deixar Barrados por conta destes desentendimentos.

Mas as três atrizes reataram a amizade anos depois. Elas se encontravam, tiravam fotos juntas, pareciam mesmo se dar bem. Mas a história da desavença entre elas sempre foi forte. Os fãs nunca esqueceram, principalmente porque Brenda teve de sumir da história, algo que quem assistia à série nunca engoliu.

E, assim, os admiradores de Shannen, invadiram o Instagram de Jennie e de Tori para cobrar um post de pesar para a atriz que nos deixou. Shannen morreu no sábado à noite e demorou muitas horas até que elas se manifestassem. E tudo bem, estão no direito delas. Na verdade, nem são obrigadas a postar nada caso não queiram.

Mas nesse meio tempo, as pessoas entraram na área de comentários dos posts mais recentes de Tori e Jennie e mandaram ver. Uma escreve (em inglês): “você vai fazer um pronunciamento sobre Shannen?”. Outra mandou um “onde está seu post sobre Shannen?”. Outro usuário da rede escreveu “por que você não postou nada sobre a morte de Shannen? Tori também não postou. Por favor, poste alguma coisa sobre esta perda. É muito triste”. Há vários outros.

Aconteceu o mesmo no perfil do Instagram de Tori Spelling, com o mesmo tipo de cobrança e de mensagens.

Mais próximo do fim da tarde, Jennie fez um belo post com uma foto dela junto de Shannen, na praia, com as duas bem jovens. Disse que estava no meio de um processo de luto pela morte de sua amiga e que a conexão entre elas “era real e honesta”. Também escreveu que “sempre éramos colocadas uma contra a outra, mas nada disso reflete a verdade da nossa amizade, que foi construída à base de respeito e admiração mútuas”.

Tori Spelling também fez uma postagem no domingo, mais ou menos ao mesmo tempo de Jennie. Publicou um story com uma foto sua junto de Shannen e vários coraçõezinhos. É uma foto bem mais recente e não dos tempos da TV. Escreveu: “não tenho ainda palavras para dizer... mas NÓS sabíamos, e é isso o que importa”.

É bem triste ver esse tipo de manifestação dos fãs, fora que é uma tremenda invasão de privacidade, um grande desrespeito mesmo. Como volta e meia este colunista escreve, fãs precisam aprender a se colocar no seu lugar e parar de atrapalhar a vida de seus ídolos. Isso é tudo muito chato.