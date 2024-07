Nada mais horrível e desrespeitoso do que dizer que Luísa Sonza é a nova Rita Lee, como faz comercial de TV Cantora novata ainda precisa comer muito arroz e feijão para pensar em chegar perto da rainha do rock Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 31/07/2024 - 14h14 (Atualizado em 31/07/2024 - 14h34 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

"Luísa roqueira" no comercial de TV que a compara a Rita Lee Reprodução/Youtube

Luísa Sonza, temos que concordar, é bem esperta. No ano passado ela disse que sua geração de cantores é sensacional, genial e que ela, Jão, Ludmilla, Gloria Groove e Marina Sena são incríveis.

A moça cometeu esta modesta frase no X porque um pouco antes alguém havia escrito, também na rede social, que Luísa é a nova Rita Lee, que Marina é a nova Gal e que Jão é o novo Cazuza.

Bom, nada mais longe da verdade. Mas Luísa parece ter gostado da ideia e reagiu com aquela frase acima quando surgiram um monte de críticas.

E agora, aparece um comercial de TV de uma marca de chiclete que também acreditou no texto que iguala Sonza a Rita. A propaganda é veiculada por conta do Rock in Rio, que acontece em setembro próximo.

Publicidade

O videozinho (é bem curto) intercala imagens de Sonza (vestindo uma jaqueta de couro) e de Rita cantando Esse Tal de Roque Enrow, claramente querendo dizer que a jovem cantora ocupa hoje a mesma posição da rainha do rock brasileiro. Até parece, né?!

Você pode gostar de Luísa, achar que é uma boa cantora, uma boa compositora ou qualquer coisa assim, mas é impossível colocá-la ao lado de Rita. Luísa tem que comer muito, mas muito arroz e feijão e capinar centenas de milhares de lotes para poder chegar perto da sola do sapato da roqueira.

Publicidade

E, de novo: você pode gostar de Luísa e achá-la demais, mas não tem estofo, experiência ou rodagem para ser içada à condição de ícone do rock brasileiro. Até porque nem roqueira ela é, certo?

E o mesmo vale para os coleguinhas Marina Sena, Ludmilla e Jão. Ninguém aqui é Gal ou Cazuza. Sem a menor condição.

Por favor, todos aí precisam bater aquela pratada de arroz com feijão no restaurante por quilo mais próximo. Urgentemente!