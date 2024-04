Naldo diz que é responsável pela vinda da Madonna ao Brasil. Alguém acredita nele?

Alto contraste

Naldo conta, sem provas, ser responsável pela vinda de Madonna ao país Naldo conta, sem provas, ser responsável pela vinda de Madonna ao país (Reprodução/Sem Censura - 01.04.2024)

Naldo Benny é um cara engraçado e até simpático. É divertido ficar vendo as bravatas que ele diz por aí em programas de TV, podcasts e vídeos próprios. A nova declaração bombástica ele soltou nesta segunda, 1º de abril, dia da mentira, na atração comandada por Cissa Guimarães. O cantor contou que "desenrolou" a vinda de Madonna para um show no Rio de Janeiro.

Naldo apresentou alguma prova? Zero. Mostrou email, áudio ou algo do tipo? Nadica. Mas falou isso aí no ar, sem nem gaguejar. Parece verdade.

Assista:

Madonna no Brasil? Claro que tem dedo do Naldo Benny nisso. 🗣️🗣️#SemCensura pic.twitter.com/vLlGV4BaTD — TV Brasil (@TVBrasil) April 1, 2024

A questão é: será que alguém acredita no que o moço diz? Há uns 15 dias, ele falou que ficou sem gasolina em seu Porsche após dirigir o veículo na Dutra numa velocidade de 490 km/h. Não contente com isso, disse ter fabricado na hora combustível com sua própria urina e que ainda levantou o carro com um dos braços. O Porsche, segundo Naldo, pesaria mais de 30 toneladas. Aí não tem nenhuma informação verdadeira, claro. A velocidade máxima de um Porsche é por volta de 330 km/h, urina não faz o motor funcionar e o peso é 1,7 tonelada.

Naldo também já disse que teria um filme biográfico em Hollywood e que Will Smith iria interpretá-lo. Isso já deve fazer mais de dez anos.

Tudo isso é bem engraçado, temos que admitir.

Só que ninguém mais bota fé nas palavras do cantor. Claro que tem coisas que são mentiras óbvias dele, tipo esta do Porsche. Talvez ele diga essas coisas para se divertir e divertir seus seguidores. Só que vira um negócio de maluco e ele se torna uma piada ambulante.

Digamos que ele tenha feito mesmo algum tipo de intermediação nesta vinda da Madonna ao Brasil. Sei lá, talvez tenha conseguido o telefone de um assessor da cantora e passado para quem realmente está bancando o show da americana aqui. Que tenha sido isso o que Naldo fez. Você acreditaria? Pois é.

O fato é que ele consegue chamar atenção com essas bobajadas que diz de vez em quando. É um jeito de aparecer e fazer todo mundo dar risada. Dá para dizer que essas bravatas já são mais importantes do que sua obra musical.

Só não sei se era esta a intenção do Naldo.