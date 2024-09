Ninguém precisa de ‘Goonies 2′ depois de mais de 40 anos do filme original Jornal americano soltou o rumor de que a continuação do clássico da década de 80 vai começar a ser produzida Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 10/09/2024 - 13h37 (Atualizado em 10/09/2024 - 13h37 ) ‌



Os garotos de Os Goonies no filme clássico dos anos 80 Divulgação

O jornal The Sun soltou há alguns dias o boato de que uma continuação de Os Goonies finalmente vai ser produzido. O original, de 1984, você deve se lembrar, é um dos maiores clássicos da década de 80 e é cultuado por diversas gerações de fãs.

Dirigido por Richard Donner (o mesmo de Superman: O Filme), produzido por Steven Spielberg (você conhece) e com roteiro de Chris Columbus (de Esqueceram de Mim), Os Goonies é uma daquelas várias pérolas dos anos 1980 junto de De Volta Para o Futuro, Curtindo a Vida Adoidado, Gremlins, A Hora do Espanto etc. Quem viu nos cinemas na época não esquece, e quem assistiu às inúmeras exibições na TV, também o mantém vivo na memória.

Sendo assim tão adorado por todos, uma sequência é algo que vem sendo pedido há décadas. E o trio acima chegou a considerar uma sequência, mas os trabalhos nunca foram adiante. O principal motivo para a coisa não ter saído do papel é que ninguém conseguiu criar uma história boa o suficiente, um roteiro que fizesse justiça ao original. Sem isso, Donner, Spielberg e Columbus acharam melhor não macular o clássico. E qualquer chance de uma continuação foi definitivamente abandonada após a morte de Richard Donner, em 2021.

Bom, isso até agora, claro. O The Sun, sempre fã de um boato, soltou a notícia que, segundo uma fonte anônima, Os Goonies 2 ganhou sinal verde da Warner Bros. para começar a ser produzido. O tal informante detalha a situação e explica que o plano é iniciar as filmagens no início de 2025 para um lançamento em 2026 ou 2027.

A molecada de Os Goonies com seu amigo Sloth Divulgação

Segundo a fonte, vários atores do filme original — que eram crianças ou adolescentes na época — devem voltar. A pessoa que revelou isso tudo não deu dicas de como será a história. Falou apenas que as possibilidades de roteiro são “infinitas”.

Como dito acima, tudo isso aí é um grande rumor até o momento. Não há confirmação oficial de ninguém da Warner ou de Spielberg e nem de Columbus. E vale lembrar que este projeto foi abandonado por estes dois no passado recente. O que teria feito com que mudassem de ideia? Mistérios.

Mas vamos considerar que esta história seja verdadeira e que teremos mesmo Os Goonies 2 dentro de dois anos. Alguém se empolga para assistir a um filme assim? Você quer ver aqueles garotos da década de 80 com 40 anos a mais? Não há problema nenhum com o fato de estarem mais velhos, veríamos como a vida deles está hoje em dia e tal, mas a graça do longa original não era exatamente o fato de a turma ser um bando de moleques engraçados e aventureiros?

Fazendo um esforço de imaginação, é possível acreditar que os goonies adultos terão junto deles uma tropa de crianças/adolescentes. Talvez seus filhos, quem sabe? Ok, mas alguém acha que aquela magia dos anos 80 estará presente nesta nova versão? Porque grande parte do sucesso de Os Goonies é justamente aquele climão, aquela atmosfera oitentista que é tão cultuada por todo mundo hoje em dia. Aquele tipo de ingenuidade não dá para reproduzir. Esquece.

Fora que é sempre um grande desafio fazer continuações tardias. Ok, Top Gun: Maverick foi uma bola dentro, mas o que falar dos novos filmes dos Caça-Fantasmas, de Um Príncipe em Nova York 2, Bill e Ted: Encare a Música, os novos longas do Rambo, o quinto Indiana Jones, entre vários outros? Tudo isso flopou bonito.

Veja: se Spielberg, Richard Donner e Chris Columbus não fizeram uma continuação até hoje é por que há um motivo muito forte para isso. Se esses caras não encontraram uma boa história, eles que são os responsáveis pela coisa toda, vão entregar a missão para uma equipe qualquer? Não faz o menor sentido. Ou será que, do nada, apareceu um roteiro decente? Difícil.

É por isso que já fico aqui na torcida para que este boato do The Sun seja apenas isso mesmo. Ninguém precisa de Os Goonies 2 mais de 40 anos depois. O tempo para produzir a sequência já passou. Fiquemos com o original e toda a diversão e nostalgia que ele nos proporciona.

Já é mais do que suficiente.