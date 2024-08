Novo Superman tem cabelo de roqueiro e origem ligada ao Brasil DC Comics, editora do Homem de Aço, vai lançar um universo inédito, com versões modificadas de seus personagens clássicos Odair Braz Jr|Odair Braz Jr.Opens in new window 09/08/2024 - 13h38 (Atualizado em 09/08/2024 - 14h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Cabelinho do novo Superman é igual ao de Michael Hutchence, do INXS Divulgação

A DC Comics está fazendo umas mexidas na sua linha de quadrinhos e prepara o lançamento de um novo universo, o Absolute. Nesta iniciativa, todos os principais super-heróis — Batman, Mulher-Maravilha, Superman, Liga da Justiça etc — terão suas origens recontadas e histórias novinhas a partir do zero. É algo próximo do que a Marvel já fez no passado, por exemplo, com o universo Ultimate. E que deu muito certo, diga-se.

E, aos poucos, a editora americana vem soltando algumas informações sobre o Absolute. Uma das notícias mais interessantes vem do Superman. Segundo contou o roteirista Jason Aaron, o Homem de Aço, terá sua origem ligada ao Brasil, o que é algo completamente diferente do que vimos na versão tradicional do herói.

Em entrevista ao site americano Screen Rant, Aaron explicou um pouco sobre as novidades, como o cabelo do kryptoniano — que parece o do roqueiro australiano Michael Hutchence, do INXS — e também sobre o Brasil: “Você verá por que o cabelo dele é desse jeito. Tem significados bem específicos e profundos para quem ele é e sobre sua personalidade. Tudo isso é importante para seu uniforme e é o mesmo para sua vida. Krypton é diferente. Seu lugar em Krypton, o lugar de seus pais em Krypton e a relação dele com isso tudo. É diferente. A maneira como ele chegou à Terra é diferente. O que aconteceu quando ele chegou aqui? A história não começa em Metropolis, ela começa no Brasil, dentro de uma mina de diamante. Ele não tem uma família e nem um lar. Sua conexão com a Terra é diferente. Vamos conhecer um Superman que é um pouco mais cru, um pouco mais raivoso e seus poderes também são mais crus. Ele ainda estará descobrindo o que pode fazer”.

O roteirista não deu mais detalhes sobre esta ligação deste novo Homem de Aço com o Brasil, mas já dá para ver que será bem diferente.

Publicidade

E você pode esperar este tipo de mudança em todos os outros principais personagens da DC. O Batman, por exemplo, virá da classe trabalhadora em vez de ser um bilionário. Seu visual também virá com algumas modificações.

O universo Absolute estreia nos Estados Unidos em outubro. A revista com a estreia deste novo Superman sai por lá em novembro. Ainda não há data para a chegada ao Brasil.