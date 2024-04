Quem vai ser o fã maluco que comprará bala disparada da arma que matou John Lennon?

Alto contraste

A bala disparada pelo revólver que matou John Lennon emoldurada por policial (Divulgação)

John Lennon, dos Beatles, morreu em 8 de dezembro de 1980 após ser baleado por um fã — Mark Chapman — enquanto caminhava perto de sua casa, em Nova York. Foi um dos mais brutais crimes contra uma pessoa famosa e chocou o mundo. E agora, acredite se quiser, vai ser leiloada uma bala dispara pelo revólver usado naquela terça-feira de 44 anos atrás.

O leilão acontecerá no dia 29 de fevereiro, na Inglaterra, e a peça que será vendida foi dada pelo Departamento de Polícia de Nova York ao policial inglês Brian Taylor. Taylor fez uma visita à cidade americana junto com um grupo de futuros policiais e a coisa saiu do controle. O grupo acabou entrando no meio de um tiroteio enquanto passeava numa viatura local. Como um pedido de desculpas, Taylor foi levado a um museu de armas usadas em crimes famosos e fez um disparo com a pistola de Chapman. De presente, o inglês ficou com a bala e com o cartucho. O objeto foi emoldurado por Brian e ficou com ele até sua morte. Agora, a família do policial está leiloando os objetos com a empresa Anderson & Garland.

Como dá para ver, este leilão é uma coisa totalmente macabra e completamente antiética. É fazer negócio, ganhar dinheiro, em cima de algo ligado à morte de uma pessoa, Lennon, no caso. Leiloar esta bala já é algo péssimo, mas pior ainda é que algum fã maluco vai acabar comprando.

Tudo bem, a gente sabe que tem muito fã que é completamente sem noção, mas tem que ser alguém muito fora da realidade para querer este “souvenir”. Em declaração para a imprensa inglesa, Fred Wyrley-Birch, diretor da Anderson & Garland disse que não sabe quanto vai arrecadar com o leilão da “peça única”. “Este é um daqueles lotes macabros que aparecem de vez em quando e chama a atenção de todo mundo”, disse. Fred contou ainda que a bala “é uma memorabília que provavelmente não poderá ser replicada” e que todos os estudos foram feitos para assegurar que o objeto é autêntico.

Verdadeiro ou não, o fato é que os fãs dos Beatles deveriam ficar longe deste leilão. Isso não é nem mesmo um item ligado à banda, e sim a um crime. Para que alguém vai querer ter isso? Não serve para absolutamente nada.

Só para constar, Mark Chapman foi condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos.