Reportagem estarrecedora cancela Neil Gaiman, acusado de ser um predador sexual Autor famoso de livros e quadrinhos já é comparado a Harvey Weinstein, condenado por assédio e estupros Odair Braz Jr|Odair Braz Jr. 14/01/2025 - 11h22 (Atualizado em 14/01/2025 - 14h33 )

Neil Gaiman durante uma sessão de autógrafos Reprodução/Instagram @neilhimself

O megafamoso escritor Neil Gaiman está definitivamente cancelado. Em 2023 ele foi acusado de assediar sexualmente a babá de seu filho mais novo, mas houve uma cautela generalizada. Muitos, inclusive a imprensa, decidiram esperar uma investigação mais aprofundada sobre o caso envolvendo o autor de livros como Stardust, Deuses Americanos e das HQs do personagem Sandman.

Apesar disso, houve implicações imediatas, como o cancelamento de vários de seus projetos em andamento em Hollywood.

Acontece que saiu nesta segunda-feira (13), uma longa reportagem no site Vulture, da revista New York, detalhando toda a história do assédio à babá. Dá para dizer que a matéria é uma bomba nuclear que caiu sobre Gaiman. O texto, com muitos depoimentos, inclusive da babá, viralizou mundialmente e, pode-se dizer, acabou de uma vez por todas com a reputação do famoso escritor. Gaiman, diga-se, alega inocência neste caso e também em todos os outros, dizendo que as relações foram todas consentidas.

Numa carta divulgada em seu blog nesta terça-feira (14), o escritor diz que nunca se envolveu numa relação sexual não-consentida. Ele também afirma que parte dos acontecimentos relatados na reportagem nunca existiram.

‌



A reportagem do Vulture, escrita pela jornalista Lila Shapiro, é estarrecedora. Considerando que tudo ali seja verdade, Gaiman não tem como evitar a destruição de sua carreira e nem como salvar sua honra. O texto revela um verdadeiro predador sexual que assediou gravemente não só sua babá, mas também várias outras mulheres jovens, todas entre 18 e 22 anos. Algumas delas contam para a jornalista que foram até estupradas por Gaiman.

Nas redes sociais, tem muita gente comparando Gaiman a Harvey Weinstein, executivo de cinema que foi acusado e condenado por dezenas de assédios e estupros de atrizes de Hollywood. O que é mais estarrecedor, no caso do escritor, é que ele era considerado um autor feminista, empático, sensível e realmente preocupado com questões importantes para o universo progressista.

‌



Mesmo depois desta reportagem, que parece bem apurada, há quem ainda pregue uma certa cautela. Tem gente dizendo que o Vulture é sensacionalista e que busca audiência quase que a qualquer custo. Outros dizem que há falta de provas cabais. Tem também quem fale que esta coisa toda faz parte de uma vingança da ex-mulher de Gaiman, que passa por um processo de divórcio bem complicado.

Seja como for, não dá para acreditar que os depoimentos todos tenham sido inventados. Depois da revelação do caso da babá, várias outras mulheres revelaram que também teriam sido abusadas pelo escritor anos atrás. É óbvio que tudo tem de ser devidamente comprovado, mas os relatos das mulheres são muito contundentes e cheios de detalhes. Todos eles complicam demais a vida do escritor.

A bola agora está com Gaiman, que terá de se defender e provar que não é um assediador em série. Vendo de fora, parece ser uma missão quase impossível.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.