Retorno do Oasis só não é o maior da história do rock porque o Guns N'Roses já fez isso antes Banda inglesa, finalmente, deve votar a tocar junta em 2025, depois de 15 anos separada Odair Braz Jr. 26/08/2024 - 14h23 (Atualizado em 26/08/2024 - 15h00 )



Liam e Noel (os dois ao centro) devem retomar o Oasis em 2025 Divulgação

Segundo a imprensa britânica, os irmãos Liam e Noel Gallagher parece que finalmente se entenderam e vão fazer, em 2025, o retorno glorioso do Oasis à atividade.

A banda inglesa foi uma das de maior sucesso entre a metade dos anos 90 até 2009, quando os irmãos brigaram e colocaram fim aos trabalhos horas antes de um show que fariam na França. De lá para cá, se xingaram diversas vezes pelas redes sociais, soltaram indiretas um para o outro, entre outras atitudes desagradáveis porém engraçadas.

E lá se foram 15 anos de separação, período em que os fãs do grupo ficaram pedindo incessantemente por uma volta. Agora, depois de que ambos lançaram várias discos solo — alguns bem bons, aliás — o Oasis deve voltar à vida. O “deve” é porque não houve ainda um comunicado oficial, apenas informação de bastidores divulgada pela imprensa. Mas que, desta vez, parece ter fundamento.

Se acontecer de fato, o retorno do Oasis tem tudo para ser um dos maiores da história da música. Já há projeções dos milhões de dólares que os Gallagher devem ganhar com shows em estádios ao redor do mundo.

A volta do Oasis só não vai ser maior do que a do Guns N’Roses. Axl Rose e seus brothers se reuniram novamente em 2016 depois de quase vinte anos separados, além de uma treta gigantesca, principalmente entre o vocalista e o guitarrista Slash. Durante anos parecia que eles nunca mais sequer andariam na mesma calçada. Integrar uma banda, então, impossível. Mas o planeta deu suas voltas e tudo mudou.

O nível de sucesso do Guns foi muito maior do que o do Oasis. Os norte-americanos dominaram o mundo do rock durante alguns anos como poucas vezes se viu. Por todo este gigantismo é que a reunião de Axl, Slash e Duff McKagan foi, sem dúvida, a mais esperada por todos. E não decepcionaram: todas as turnês do GNR de 2016 para cá foram absolutamente bem-sucedidas, sempre com ingressos esgotados.

Mas os fãs do Oasis não precisam ficar tristinhos. A volta às boas de Noel e Liam também vai ser enorme. Vão levar multidões aos estádios do planeta, vão encher os bolsos de grana e farão legiões de pessoas felizes.

Mas vão perder para o Guns N’Roses, assim como perderam lá nos anos 90/2000.