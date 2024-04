Surfista Prateado mulher em filme do Quarteto Fantástico deixa nerds espumando de raiva

Alto contraste

O Deadline vazou a informação que a atriz Julia Garner foi contratada para atuar no novo filme do Quarteto Fantástico. Mais do que isso, o site revelou que ela interpretará a personagem Shalla-Bal. E aí já começou a gritaria dos nerds pela internet.

É o seguinte: Shalla-Bal, nos quadrinhos, foi namorada de Norrin Radd, que foi transformado por Galactus no Surfista Prateado. Em algum momento, também nas HQs, ela passa a ser uma versão feminina do Surfista. Fica igualzinha ao herói, com o corpo todo prateado e se locomovendo sobre uma prancha etc. Só que é uma mulher.

E por causa disso, da presença de uma Surfista Prateada, já tem muita gente reclamando nas redes sociais. Fãs da Marvel e de super-heróis em geral estão fazendo uma gritaria contra a decisão do estúdio. Estes fãs são aqueles mesmos que não toleram mudanças em seus personagens favoritos.

Mas, veja bem, quem disse que Julia Garner vai ser Shalla-Bal foi uma fonte do Deadline. Quer dizer, não é uma informação oficial ainda. A Marvel não se pronunciou. Ao que parece, a atriz foi contratada para interpretar a namorada do Surfista, mas já saíram concluindo que ela será também a versão feminina do herói, porque até o momento não foi contratado nenhum ator para viver o Surfista. Quer dizer, os fãs estão esperneando sem nem saber se o "medo" deles será mesmo concretizado.

Além disso, tudo bem, a gente pode discutir se uma Surfista Prateada no lugar do herói clássico é uma boa ideia ou não. As pessoas não estariam mais a fim de ver o Surfista neste filme logo de cara? Talvez. Até porque Shalla-Bal é uma personagem de, sei lá, sétimo escalão na Marvel. Acontece que ninguém sabe ainda como será a história deste novo filme do Quarteto. E qual é o problema de ter a Surfista aparecendo primeiro? Certamente haverá um roteiro que faça o mínimo de sentido para que isso venha a aparecer na tela. E uma boa história é tudo.

Fora que uma coisa não necessariamente inviabiliza a outra e o Surfista original pode muito bem aparecer neste longa ou numa sequência. Não há notícia de que o herói está sendo apagado do universo cinematográfico da Marvel.

Resumindo, você, nerd de mais de 35 anos que está espumando de ódio, fique tranquilo. Relaxe. Tudo vai ficar bem e, no final das contas, todos vão se salvar. Pare de pensar o tempo inteiro em "lacração". Sua vida vai melhorar 100%.

O novo filme do Quarteto Fantástico estreia em 2025 com direção de Matt Shakman. No elenco estão Vanessa Kirby como Sue Storm, Pedro Pascal como Reed Richards, Ebon Moss-Bachrach como Ben Grimm, Joseph Quinn como Johnny Storm e a já citada Julia Garner.