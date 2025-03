Artista brasileiro é o responsável por pôster oficial da Copa do Mundo FIFA 2026, em Miami Rubem Robierb vive nos EUA há 16 anos e venceu concurso que escolheu arte que será símbolo de Miami Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 28/03/2025 - 15h09 (Atualizado em 28/03/2025 - 15h09 ) twitter

pôster da Copa do Mundo 2026 em Miami Divulgação/ Comitê Anfitrião da Copa do Mundo FIFA 26 em Miami

Nos Estados Unidos, Rubem Robierb é constantemente citado por celebridades como Charlize Theron, Jennifer Lopez e a dupla Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Além disso, assina escultura fixa em uma praça de Nova York, onde também já estampou os telões da Times Square. Em evento promovido pela FIFA na Winwood Walls, em Miami, foi divulgado que ele é o vencedor entre nove designers que vivem na cidade para assinar o pôster oficial de Miami para a Copa do Mundo Fifa 2026.

Rubem Robierb no evento que escolheu pôster da Copa do Mundo Divulgação/ Comitê Anfitrião da Copa do Mundo FIFA 26 em Miami

Em um comunicado oficial para a imprensa, a FIFA afirmou: “Esse design é uma carta de amor a Miami - onde o futebol encontra os flamingos, as paisagens urbanas se misturam aos sonhos do futebol e cada detalhe vibrante celebra uma parte única da 305″.

“Que noite tivemos ontem na cidade que escolhi para viver e que me acolheu como cidadão e como artista! Estou muito honrado por mais esse reconhecimento que Miami dá ao meu trabalho. Agradeço imensamente à FIFA por essa oportunidade incrível e a todos os profissionais que deram vida a esse projeto”, celebra Robierb.

Flamingo de chuteiras

Evento que escolheu pôster da Copa Divulgação/ Comitê Anfitrião da Copa do Mundo FIFA 26 em Miami

O pôster criado pelo brasileiro chama a atenção pelo flamingo extravagante usando chuteiras e erguido sobre uma bola de futebol aplicado sobre uma paisagem com o horizonte da cidade. Cada segmento do hexágono da bola de futebol representa bairros icônicos de Miami como Little Havana, as margens de South Beach, ruas ladeadas por palmeiras, ondas do mar e a energia da torcida durante as partidas de futebol locais.

Força e simbolismo

A arte de Rubem Robierb navega pela pintura, escultura, fotografia e até mesmo pela realidade virtual. Nascido no Maranhão, seu primeiro contato com a arte foi a fotografia, ofício em que se desenvolveu profissionalmente e exerceu em São Paulo, quando foi descoberto pela associação francesa ‘Art et Partage’, que o ajudou a estrear sua primeira exposição individual de fotografia “Bresil Autrement” em Paris, Aix en Provence, Milão e Zurique.

Chegou em Miami, em 2008, para abrir seu estúdio no distrito de arte de Wynwood. Anos depois, muda-se para Nova York para estrear sua primeira exposição nas artes plásticas - o poderoso “Bullets and Butterflies” - nas Galerias Gaglialatella

Durante a Art Basel Miami 2019, Robierb chamou a atenção do mundo para a questão das mudanças climáticas com sua escultura “ICE” na qual esculpiu as palavras ‘’como você ousa’‘, do agora famoso discurso de Greta Thunberg, no gelo. Uma obra gigante e expressiva que foi derretendo e desaparecendo durante a realização de um dos maiores eventos da arte mundial.