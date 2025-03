Marvel comemora o ‘Dia do Fã’ com novidades Marvel Brasil revela iniciativa Super-heróis vs. Vilões Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 17/03/2025 - 16h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 16h14 ) twitter

Thiago e Mateo Divulgação Marvel

No Brasil, o dia 17 de março foi escolhido como o Dia do Fã, o propósito foi oficializar a data e celebrar aqueles que dedicam seu tempo ao universo de entretenimento, sejam filmes, séries, quadrinhos, músicas, artistas e outros. No mundo da cultura pop, os fãs da Marvel se destacam por sua dedicação à franquia, um hobby passado de geração para geração. Muitos que cresceram lendo as aventuras do Homem-Aranha, Capitão América, X-Men e Vingadores, agora compartilham a mesma paixão com os filhos, apresentando os personagens e acompanhando o universo dos super-heróis.

Não é incomum, portanto, ver pais e filhos maratonando filmes juntos, comparecendo a eventos como cosplay de seus heróis favoritos ou colecionando action figures, como é o caso do youtuber Thiago que, ao lado de filho, possui uma coleção recheada de brinquedos e itens da franquia. “A Marvel tem o poder de unir gerações por meio de histórias atemporais. Seja vibrando nas cenas épicas de batalhas ou revivendo os melhores momentos por meio das brincadeiras”, comenta Thiago.

Para o influenciador digital Jorge Freire, desde os primórdios dos quadrinhos até o sucesso estrondoso do universo cinematográfico, a Marvel, além de conquistar corações ao redor do mundo, também criou um vínculo único entre pais e filhos. “O que começa como uma simples história em quadrinhos ou uma ida ao cinema pode se tornar uma tradição familiar, onde cada nova fase da Marvel traz nostalgia para os mais velhos e empolgação para os mais jovens”, afirma Jorge.

nova iniciativa da Marvel Divulgação Marvel

Aproveitando o mês em que é celebrado o Dia do Fã, a Marvel Brasil anunciou o lançamento de uma iniciativa global que tem como objetivo aproximar a franquia ainda mais do público infantil, dando destaque a alguns dos principais heróis e vilões preferidos das crianças. Intitulada Marvel - Super-heróis vs. Vilões, a campanha produzida no Brasil estimula as famílias a se divertirem juntas, tendo como ponto de partida os produtos e personagens da Marvel.

Marvel Store by Dream Divulgação Marvel

Além dos brinquedos, filmes e histórias, passeios temáticos para os fãs de Marvel também são opções para famílias se divertirem juntas. Um exemplo é a Marvel Store by Dream, localizada em Campinas. A loja totalmente temática oferece uma variedade de produtos da Marvel.

Marvel Barbershop by Corleone Divulgação Marvel

Outra opção é a Marvel Barbershop by Corleone – a barbearia oficial da Marvel e a primeira da América Latina. O espaço - localizado na Faria Lima, em São Paulo - inaugurou em novembro do ano passado e recebe diariamente pais e filhos que, além do cuidado pessoal, também buscam por uma experiência divertida.