Quadrinhos do Hércules ensinam sobre mitologia e combate ao bullying Livro reconta a história do herói para os jovens de forma dinâmica e divertida Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 24/02/2025 - 19h33 (Atualizado em 24/02/2025 - 19h33 ) twitter

capa do quadrinho "Hércules: o diário de um (quase) herói"

Com diálogos divertidos, os quadrinhos são ilustrados por David O’Connell, em uma narrativa engraçada e inteligente que vai conquistar os fãs de Diário de um Banana. Mais do que uma história sobre os dilemas de juventude e curiosidades da mitologia grega, Hércules: o diário de um (quase) herói entrega reflexões sobre bullying, relações familiares, o valor da amizade e a importância da presença paterna (seja ela de sangue ou de coração). A leitura promete mostrar que melhor do que ser popular é ser você mesmo.

Onde comprar:

Amazon

Site da Editora

Sobre a história

‌



página interna "Hércules o diário de um (quase) herói"

Para sobreviver ao Ensino Fundamental, Hércules Valente precisa fazer jus ao próprio nome e ficar forte, interessante e popular, como um herói grego. Escrito por Tom Vaughan, com publicação da VR Editora, o livro traz quadrinhos bem-humorados para contar a saga de um garoto na escola.

Ficha técnica:

Título: Hércules: O diário de um (quase) herói

Autor: Tom Vaughan

Ilustrador: David O’Connell

Tradutora: Paula Marconi de Lima

Selo: VR Editora

ISBN: 978-85-507-0602-3

Edição/ano: 1ª ed. / janeiro 2025

Gênero: literatura infantojuvenil

Idade recomendada: de 10 a 14 anos

Número de páginas: 288

Preço: R$ 58,90