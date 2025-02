‘Quadrinhos na sala de aula’ é tema de bate-papo na Biblioteca Parque Villa-Lobos, em São Paulo Objetivo do encontro será explorar a linguagem das histórias em quadrinhos como ferramenta educacional e cultural para incentivar a leitura e a alfabetização Refúgio Geek|Cauê TeixeiraOpens in new window 12/02/2025 - 15h26 (Atualizado em 12/02/2025 - 16h07 ) twitter

Evento que aconteceu no dia 15 de dezembro, na Oca da BVL - bate-papo Quadrinhos na Biblioteca

‘Quadrinhos na sala de aula’ é tema de um bate-papo que vai acontecer nesta quinta-feira (13), em São Paulo, na Oca da Biblioteca Parque Villa-Lobos (BVL) das 15h às 16h30. O bate-papo será aberto ao público.

Três renomados profissionais da área abordarão sobre o uso das histórias em quadrinhos na educação e o incentivo à leitura. As HQs serão apresentadas como recursos pedagógicos na sala de aula, capazes de desenvolver habilidades de leitura, escrita e interpretação de texto. Além disso, elas oferecem uma abordagem lúdica para trabalhar conteúdos complexos, estimulando a imaginação e a criatividade.

A mesa terá mediação da presidente do Instituto do Memorial de Artes Gráficas do Brasil, Daniela Baptista, e a palestra é voltada principalmente para professores, pais e educadores, mas está aberta a todos os interessados no tema. O propósito é promover o interesse de crianças e jovens em diversas disciplinas escolares, além de incentivar o hábito da leitura.

Como exemplo, o presidente da Associação dos Cartunistas do Brasil (ACB), JAL Lovetro, e a professora Drª em Comunicação pela USP, Sonia Bibe Luyten, participaram de uma experiência dentro de duas escolas de São Paulo, indicadas pela Prefeitura de São Paulo, durante três meses, aplicando em várias matérias a utilização dos quadrinhos como ferramenta para educadores.

Essa ação resultou no livro “EfeitoHQ”, disponível gratuitamente pela Internet, e já alcançou milhares de professores que utilizam esses ensinamentos em suas aulas. Você pode baixar o livro neste link: https://efeitohq.com/livro.

A iniciativa, voltada para participantes com idade a partir de 14 anos, é uma celebração das artes gráficas brasileiras e destaca a importância das histórias em quadrinhos como ferramenta de comunicação, educação e cultura. Além disso, o evento reforça o papel da BVL como um espaço de incentivo à leitura e à valorização do mercado criativo nacional.

O público que não puder comparecer ao evento poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal do HQMIX no YouTube - Quadrinhos na sala de aula.

Link da live: https://www.youtube.com/live/NScB9lw6dEs

A atividade integra o projeto do 36º Troféu HQMIX, contemplado pelo Edital nº 21/2023 da Lei Paulo Gustavo - Governo do Estado de São Paulo - Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Serviço

Quadrinhos na Sala de Aula

Data: 13 de fevereiro de 2025

Horário: das 15h às 16h30

Local: Oca da Biblioteca Parque Villa-Lobos

Entrada: gratuita

Classificação: a partir de 14 anos

Transmissão ao vivo: Quadrinhos na sala de aula

Sobre o Troféu HQMIX

Criado em 1989 pelos cartunistas Jal e Gual, com a finalidade de premiar e divulgar a produção de histórias em quadrinhos, cartuns, charges e as artes gráficas como um todo no Brasil.

A cada ano são escolhidos, por meio de votação, os que mais se destacaram entre as várias categorias que compõem a premiação.

Desde o início, o apresentador Serginho Groisman tem sido um grande parceiro nesta jornada, assim como tem sido fundamental o apoio do Sesc São Paulo. A Associação dos Cartunistas do Brasil e o Instituto do Memorial de Artes Gráficas do Brasil são as duas entidades que organizam o Troféu HQMIX.