Silvio Luiz era um gênio da narração esportiva e marcou gerações com seu estilo único

Silvio Luiz marcou gerações com seu jeitão engraçado e irreverente (Divulgação/Record)

Ali no meio dos anos 80, início dos 90, Silvio Luiz se tornou o narrador favorito de muita gente que acompanhava futebol. Ele era diferente de todo mundo: engraçado, irreverente, divertido, espirituoso. Não tinha para ninguém.

Conheci Silvio narrando futebol na Record, quando ele, junto do comentarista Flávio Prado, transmitia as partidas do Campeonato Paulista naquela década. Eles formavam uma ótima dupla. E era sempre uma diversão acompanhar Silvio falando bobagens engraçadas, fazendo piada dos jogadores, criticando o nível baixo das partidas e, claro, gritando gol sem gritar gol. A narração de um tento feito por algum time vinha sempre precedido de “olho no lance!” e aí vinha o “éééééééééééé do (coloque seu time aqui)” etc. Dá saudade até hoje daquelas noites do Paulistão.

Depois da Record, Silvio foi para a Band, onde também marcou época na narração. Passou ainda pela Rede TV.

Depois de um tempo fora das narrações, voltou à ativa aqui mesmo no R7, onde ao lado de Bola e Carioca, narrou o Paulistão nos últimos três anos. Sempre com seu estilo irreverente e divertido. Era uma delícia e um privilégio acompanhá-lo na internet.

Sua morte deixa uma lacuna que jamais será preenchida na crônica esportiva brasileira. Aliás, o mesmo vale para Washington Rodrigues, radialista importantíssimo do Rio de Janeiro (foi até técnico do Flamengo), que morreu nesta quarta-feira (15). E vale ainda para o sensacional Antero Greco, jornalista incrível que se foi nesta quinta (16).

Datas tristes para os fãs de futebol. Força para os familiares.

