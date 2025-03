Calor do Sol influencia terremotos no planeta, afirmam cientistas Pesquisa liderada por brasileiro aponta que atividade solar tem relação direta com abalos sísmicos, especialmente os superficiais Tela Azul|Filipe SiqueiraOpens in new window 06/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/03/2025 - 02h00 ) twitter

terremoto casa destruída Unsplash/Jose Antonio Gallego Vázquez (Licença Gratuita)

Cientistas ainda tentam entender todos os possíveis efeitos das mudanças climáticas, que vão muito além do calor e temperaturas extremas em qualquer época do ano. A mais recente possibilidade é que o calor do Sol pode influenciar a ocorrência de terremotos no planeta.

A pesquisa foi publicada por cientistas japoneses (e Matheus Henrique Saldanha, cientista da computação formado na USP!) na terça-feira (4), e afirma que é o calor que tem relação causal direta com os abalos sísmicos.

O estudo é uma confirmação e contribuição extra a uma pesquisa de 2022 conduzida por boa parte dos mesmos cientistas, que apontava que o Sol tinha relação causal com terremotos no planeta, mas sem conseguir estabelecer exatamente como.

“Aqui, examinamos a hipótese de que uma dessas influências é por meio do calor”, afirmam os cientistas na introdução da pesquisa.

Os pesquisadores analisaram uma série de terremotos do planeta com modelos matemáticos e computacionais, e compararam com temperaturas da superfície e também a atividade solar do mesmo período. Nas conclusões, a pesquisa apontou que incluir temperaturas do planeta nos dados aumentou a precisão do estudo, principalmente em terremotos mais superficiais.

“O calor solar impulsiona mudanças na temperatura atmosférica, que por sua vez podem afetar coisas como propriedades das rochas e movimento da água subterrânea. Tais flutuações podem tornar as rochas mais quebradiças e propensas a fraturas”, afirma Matheus Saldanha, em entrevista a editora do periódico Chaos, que publicou o artigo.

As descobertas dizem que as influências do calor podem ser mínimas, mas inserir o clima em modelos matemáticos pode ajudar especialistas a preverem terremotos com mais eficácia — ainda hoje o maior desafio da sismologia.

“É uma direção empolgante, e esperamos que nosso estudo lance alguma luz sobre o panorama geral do que desencadeia terremotos”, completa Saldanha.