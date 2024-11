‘Comportamento bizarro’: jornalistas criados por IA são demitidos após dois meses Âncoras virtuais não foram bem-recebidos pelo público, que os descreveu como ‘assustadores’ Tela Azul|Filipe SiqueiraOpens in new window 25/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 25/11/2024 - 02h00 ) twitter

Os dois jornalistas criados por IA não conseguiram cair nas graças do público e nem manter o emprego Reprodução/Facebook/The Garden Island Newspaper

James e Rose eram a dupla de âncoras que apresentavam o jornal havaiano The Garden Island. Mas os dois não duraram muito no cargo e foram demitidos após dois meses. Um motivo oficial não foi divulgado, mas especula-se que tenha a ver com o comportamento esquisito dos dois.

Os dois jornalistas foram criados por inteligência artificial, e eram motivo de orgulho do canal local havaiano, que anunciou em setembro, de forma espalhafatosa, que era o primeiro jornal do país com âncoras criados por IA — a dupla foi produzida pela empresa israelense Caledo.

Na época, jornalistas temeram que seria questão de tempo até âncoras em vários locais simplesmente serem substituídos. Afinal, quanto tempo até dezenas de âncoras serem substituídos por meras criações computadorizadas?

Mas o receio não foi tão longe assim, já que a experiência de jornalistas de IA foi descontinuada. A “demissão” não recebeu tanto alarde quanto a contratação da dupla: a controladora do The Garden Island, a empresa havaiana Oahu Publications (OPI), confirmou a mudança para a revista Wired, sem entrar em muitos detalhes.

Por sua vez, a Caledo, a empresa de IA que criou James e Rose, descreveu a experiência como “um sucesso”, e que o plano para os próximos anos é criar âncoras virtuais para centenas de outros jornais dos Estados Unidos.

Na matéria da Wired, a jornalista Guthrie Scrimgeour, que trabalhou no Havaí, especula que a resposta do público foi o fator principal para retirá-los do ar. Se tem dúvidas, veja por si próprio no vídeo abaixo a estranheza que é um jornal apresentado por IA.

O programa da dupla era basicamente um resumo de notícias apresentado duas vezes por semana em várias redes sociais. A principal crítica é justamente a falta de emoções e o fator vale da estranheza de assistir ao programa.

“Isto é tão estranho, extremamente vale da estranheza", afirma um dos comentários.