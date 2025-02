Elon Musk confessa que pagou para jogadores melhorarem seus personagens em game online Bilionário chegou ao topo do ranking do RPG online ‘Path of Exile 2’, e atraiu suspeitas da comunidade do jogo, que o acusou de trapaça Tela Azul|Filipe SiqueiraOpens in new window 22/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Elon Musk confessou que pagou jogadores profissionais para melhorar personagens em game Reprodução/Vídeo/X

Enquanto administra empresas gigantescas e faz saudações semelhantes a de Hitler na posse de Donald Trump, o bilionário Elon Musk também estava no topo do ranking global do RPG online Path of Exile 2. Em meados de dezembro, Musk chegou a ter a conta banida do game por fazer “muitas ações muito rápido”, mas negou qualquer trapaça.

Mas, agora, ele confessou que pagou a jogadores profissionais para jogar por ele e subir de nível mais rápido, o que não é permitido pelos termos de uso do jogo.

As primeiras suspeitas sérias de que Musk não era lá grandes coisas como jogador de Path of Exile 2 surgiram numa live em que ele demonstra pouco conhecimento das mecânicas centrais do game, como mal uso de equipamentos de alto nível e gestão de inventário. Um post no Reddit documenta todas as atividades estranhas da conta do bilionário.

A confissão de que Musk pagou jogadores para fazer o trabalho sujo e usou dinheiro para comprar itens raros de outros jogadores veio em uma troca de mensagens com um youtuber chamado Nikowrex. Nas mensagens, Niko pergunta se o dono da Tesla havia usado seus recursos financeiros para melhorar rapidamente o desempenho dele no game, o que foi prontamente confirmado.

‌



“É impossível vencer jogadores na Ásia se você não fizer isso”, disse ele nas mensagens datadas do dia 18, divulgadas em um vídeo do canal de Niko.

No entanto, Elon ressalta que nunca afirmou que jogou sozinho com todos os seus personagens de alto nível do modo hardcore do game — um nível de dificuldade onde a morte de personagens é permanente e exige muita habilidade e conhecimento das mecânicas para chegar aos níveis mais altos. Ele também fez o mesmo em Diablo IV, outro jogo online onde figura entre os melhores jogadores do mundo.

‌



“Não, nunca aleguei isso. As principais contas em Diablo ou PoE [Path of Exile] exigem que várias pessoas joguem a conta para vencer uma corrida de nivelamento”, afirmou ele.

Como aponta a Rolling Stone, mesmo com a confissão em mãos, Niko defende as habilidades de jogatina de Musk, e disse que as práticas são simples atalhos para chegar ao topo mais rápido.

‌



Os comentários do vídeo não foram tão amigáveis assim, e argumentaram que contratar times para jogar em suas contas e comprar itens em mercados paralelos são potencialmente contra as regras de Path of Exile e Diablo IV.

“Ele não está tentando ser competitivo com os melhores jogadores, ele está tentando parecer um jogador profissional em seu tempo livre como se não fosse nada”, afirmou um usuário chamado @akivanugent0.

“Ele viveu a vida inteira levando crédito pelo trabalho dos outros. Trapacear em jogos é o mais patético que existe”, disse @davidtdunlop, em um comentário ainda mais pesado.