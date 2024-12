Gamers passam mais tempo assistindo a vídeos sobre videogames do que jogando Estudo levou em conta hábitos de jogadores de nove países, incluindo o Brasil Tela Azul|Filipe SiqueiraOpens in new window 05/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/12/2024 - 02h00 ) twitter

Jogadores passam mais tempo assistindo vídeos sobre videogames do que os jogando, segundo estudo ianvanderlinde/Pixabay

Que os streamings e lives transformaram totalmente a forma como consumimos videogames, todos sabiam, umas um novo estudo chegou e confirmou isso. O estudo revelou que um gamer médio joga 7,4 horas de videogame por semana, enquanto assiste 8,5 horas de vídeos sobre games.

Em outras palavras, talvez possamos dizer que as principais plataformas de games hoje são o YouTube e Twich, a frente da PlayStation e Steam.

O estudo da Midia Research aponta para um potencial do envolvimento do conteúdo produzido por jogadores dentro das próprias plataformas de jogos, o que pode poderia potencializar os lucros.

“Ao recuperar o engajamento em vídeo, os editores têm o potencial de desbloquear novos fluxos de receita, como publicidade, e impulsionar o crescimento”, destaca a pesquisa. Se pensarmos que os próprios serviços online das plataformas PlayStation, Xbox e Steam estão cheios de conteúdos de usuários, e joysticks possuem botões dedicados a gravações de live, isso não está tão longe da realidade.

O estudo levou em conta dados de jogadores dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá, Alemanha, França, Suécia, Coreia do Sul e Brasil. Além de analisar quantas horas eles passam jogando e assistindo vídeos sobre jogos, e ainda quanto gastam com games nesses períodos.

De acordo com o relatório, 24% dos que jogam no PC/consoles e 47% das pessoas que compram itens em jogos assistem a vídeos relacionados a jogos todos os meses. E vamos admitir que ver coisas como essas do vídeo abaixo é diversão garantida:

E você, fica mais tempo assistindo lives e vídeos de games ou jogando?