Smartphones: Apple e Samsung continuam no topo, mas perdem força para marcas chinesas Juntas, marcas da China chegam a 56% de participação do mercado e superam concorrentes de outros países Tela Azul|Filipe SiqueiraOpens in new window 16/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Apple permanece como líder do mercado global de vendas de celulares Divulgação/Apple

A Apple e Samsung continuam líderes de participação no mercado de smartphones, mas perderam força para marcas chinesas. Os dados são do mais recente relatório da IDC, que analisou o quarto trimestre de 2024, e apontou ainda um crescimento geral do mercado, após dois anos de quedas.

Enquanto as duas gigantes continuam liderando as vendas, marcas como Xiaomi e Vivo ganharam participação de mercado e mostram que os próximos anos não serão fáceis na briga pelo topo.

Segundo a IDC, foram 331 milhões de smartphones enviados para varejistas nos últimos três meses do ano, um aumento de 2,4% em relação ao mesmo período do ano passado. A Apple, líder de mercado, despachou 76,8 milhões de aparelhos, contra 51,7 milhões da Samsung. A queda foi de 4,1% e 2,7%, respectivamente.

A Xiaomi, que completa o pódio, enviou 42,7 milhões de aparelhos no trimestre, um crescimento de 4,8%, seguida pela também chinesa Transsion, com 27,2 milhões de aparelhos.

‌



Em participação de mercado, a fabricante do iPhone possui 18,7%, seguida pela Samsung com 18% e a Xiaomi com 13,6%. Juntas, as empresas chinesas já lideram o mercado global, com nada menos que 56% de participação no quarto trimestre, enquanto expandem participação na Europa e África, principalmente com dispositivos de entrada e intermediários.

“O mercado começou a mostrar sinais de recuperação a partir do quarto trimestre de 2023 e agora cresceu por cinco trimestres consecutivos”, afirmou Tarun Pathak, diretor de pesquisas da Counterpoint, outra consultoria que divulgou relatórios recentes sobre smartphones.

‌



A IDC afirma também que telefones com IA são parte desse crescimento de vendas, e superaram os telefones dobráveis, que foram as novidades dos últimos anos e não parecem ter caído de vez no gosto do consumidor.

“Vários fornecedores estão priorizando novos avanços de IA em detrimento dos dobráveis, já que a IA está cada vez mais presente em novos dispositivos, particularmente no escalão superior do mercado”, afirmou Anthony Scarsella, diretor de pesquisa para Dispositivos Clientes na IDC.