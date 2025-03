Caso Vitória: versão de que Maicol agiu sozinho não se sustenta Mudanças de versões da polícia deixa muitas dúvidas sobre o assassinato no ar ViraliSô|Marcos GuimarãesOpens in new window 18/03/2025 - 20h41 (Atualizado em 18/03/2025 - 20h41 ) twitter

Nova versão de que Maicol agiu sozinho no assassinato de Vitória não se sustenta Reprodução

Estou no jornalismo há 10 anos e já acompanhei muitas investigações, mas poucas tão confusas quanto a do Caso Vitória. A polícia apontou vários suspeitos, pediu prisões, expôs nomes. Agora a versão aponta que Maicol agiu sozinho. Mas os fatos não batem.

De acordo com a polícia, Maicol era um stalker que criou perfis falsos para monitorar e tentar contato com Vitória. Esse comportamento obsessivo é comum entre perseguidores, mas raramente resulta em atos como raspar o cabelo da vítima, um gesto que geralmente carrega significados de humilhação ou vingança.

Além disso, a investigação revelou que Vitória não foi morta no local onde seu corpo foi encontrado, o que indica que alguém precisou transportá-la. Esse tipo de movimentação exige tempo, controle e planejamento. A grande pergunta é: Maicol conseguiu realizar tudo isso sozinho?

Outro ponto que gera dúvidas é o depoimento de um motorista escolar. Ele relatou ter visto, no dia do desaparecimento, o carro de Maicol com uma pessoa encapuzada no banco do passageiro. No dia seguinte, enviou uma mensagem para a esposa de Maicol perguntando se era ela “fazendo arte” no carro, ao que ela negou.

Além disso, um vizinho relatou que, naquela noite, ouviu “vozerio de dois ou três homens” na casa de Maicol por volta da 1h da manhã. Esses relatos apontam para a possível participação de mais pessoas. Inicialmente, a polícia chegou a considerar essa hipótese e solicitou a prisão de outro suspeito. No entanto, agora descarta essa possibilidade. O que mudou?

A principal dúvida é se há novas provas que sustentam a versão atual ou se a ausência de evidências concretas contra outros suspeitos levou a investigação a um caminho solitário. Se Maicol agiu sozinho, é fundamental que a polícia esclareça os pontos que antes indicavam o contrário. Se havia mais envolvidos, por que essa possibilidade foi abandonada?

Enquanto essas perguntas não forem respondidas, o caso Vitória continua cercado de mistérios e incertezas.

Em entrevista ao Balanço Geral, o pai de Vitória disse que acha impossível Maicol ter agido sozinho. “Só uma pessoa idiota vai acreditar numa coisa dessas”, afirmou ele.

