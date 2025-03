Foi se refrescar no carro… e acabou com a parede da casa. Entenda! A tentativa de se amenizar o calor terminou com a parede destruída — e mais de 2 milhões de views ViraliSô|Marcos GuimarãesOpens in new window 27/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/03/2025 - 02h00 ) twitter

Carro atravessou parede e quebrou a porta Reprodução/TikTok

Sabe aquele calorão que faz a gente pensar em qualquer jeito de se refrescar? Foi mais ou menos isso que passou pela cabeça da Ana Clara Abreu, de 17 anos, lá em Sorriso, no Mato Grosso. Sem piscina, sem ventilador potente e com o sol castigando, ela teve uma ideia: entrar no carro da família e ligar o ar-condicionado.

Até aí, tudo bem… O problema é que ela nunca dirigiu na vida.

A adolescente pegou a chave, entrou no carro e, na tentativa de só curtir um ventinho gelado, acabou engatando a marcha por engano. Confundiu os pedais, acelerou, e pá: derrubou a parede da casa! O carro atravessou a garagem e só parou porque ficou preso nos escombros.

Em vez de ficar p* da vida, a mãe, Emanuela Pimentel, levou tudo no bom humor e decidiu gravar a reação da filha. O vídeo foi parar no TikTok, viralizou e já passa dos 2 milhões de visualizações:

No vídeo, Ana Clara aparece atrás do balcão e reage surpresa ao ver a mãe filmando, enquanto tenta se explicar. A situação inusitada viralizou e rendeu piadas nas redes sociais — e como sempre, a internet entregou nos comentários.

Teve quem se identificou com o momento e até relembrou os tempos de autoescola:

“Quando a gente aprende a dirigir, é assim mesmo. A gente quer ir pra todos os lugares de carro. Ela quis ir da garagem pra sala, normal.”

Outros entraram na zoeira e acharam que Ana Clara estava apenas sendo visionária:

“Você não entendeu, ela queria um ambiente mais aberto.”

E, claro, não faltou quem se impressionou com a calma da mãe diante do caos:

“Meu Deus, me dê a calma e paciência que essa mãe tem.”

A família conversou com a gente e contou como foi o susto. A mãe estava na cozinha quando ouviu o estrondo e correu achando que algo muito sério tinha acontecido. Encontrou a filha dentro do carro, sem entender direito o que rolou.

Disse que Ana Clara perguntava o tempo todo o que tinha acontecido — e ela mesma não sabia.

Apesar do susto, ninguém se machucou. Os danos foram só materiais: a reforma da parede custou R$ 400, mas o pai da Ana Clara ainda vai ter que arcar com o conserto da porta de vidro e do para-choque do carro. Para ele, foi um acidente, algo que pode acontecer com qualquer pessoa — o importante é que as filhas estão bem.

Ah, e tem mais: Ana Clara completou 18 anos hoje, e a mãe já avisou que vai matricular a filha na autoescola. Porque da próxima vez… melhor saber onde pisa! Veja a reportagem completa:

