Me dá meu dinheiro: entenda a pegadinha que viralizou até nas Olimpíadas A pegadinha "Just Give Me My Money" tem milhões de visualizações e gera reações confusas e constrangedoras ViraliSô|Marcos Guimarães 08/08/2024 - 15h48 (Atualizado em 08/08/2024 - 17h07 )



Se você passou um tempo considerável do seu dia no TikTok nesta semana, é bem provável que tenha visto uma trend chamada “Just give me my money”, que na versão abrasileirada ficou “Me dá meu dinheiro”.

No vídeo, amigos ou familiares se reúnem e, um por um, dizem a frase “Just give me my money” com uma voz engraçada, fazendo um gesto com as mãos, como se estivessem pedindo dinheiro. Cada vez que alguém diz a frase, os outros aplaudem, como se comemorassem.

Mas quando chega a vez da vítima da pegadinha, todos ficam em silêncio, deixando essa pessoa sem entender o que fez de errado. A graça do vídeo está em ver a reação confusa ou até mesmo envergonhada da vítima, que se pergunta o que fez de errado enquanto os outros riem.

Pesquisando na internet, descobri que a origem do viral começou com uma live no TikTok de um influenciador americano chamado Kai Cenat, que é como se fosse um “Casimiro americano”. Na transmissão, estavam alguns amigos e também a rapper DreamDoll, que foi a vítima da pegadinha. A reação da cantora foi hilária, gerando muitas risadas e engajamento, o que impulsionou a viralização do vídeo.

Por ser uma pegadinha simples e que gera uma espécie de constrangimento divertido, muitas pessoas começaram a replicar, incluindo alguns famosos. Direto dos Jogos Olímpicos, o nosso medalhista Gabriel Medina entrou na onda (uma das poucas que ele conseguiu entrar nas últimas semanas, triste).

Celebridades de Hollywood como Idris Elba e Will Smith também foram vítimas da trend, ajudando a popularizá-la ainda mais. Em um dos vídeos, o “Maluco no Pedaço”, ao perceber que foi enganado, ri e diz “Tudo bem, vocês me pegaram.”. O vídeo rendeu mais de 24 milhões de visualizações, “apenas”. Se liga:

Claro, como brasileiro não perde nenhuma trend, já tem gente sacaneando os familiares por aqui. Já fazem até a versão em português “Me dá o meu dinheiro”.

No Twitter (não sou obrigado a chamar de “X”), a rede social em que todo mundo reclama, tem gente que questiona o humor dessa trend. No entanto, a função deste blogueiro que vos escreve não é definir se é engraçado ou não, só explicar mesmo. No mais, até o próximo post!