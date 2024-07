Memes de massinha: artista recria sucessos da internet

‌



A+

A-

Sabe aquelas personalidades malucas da internet? Elas ganharam novas versões, digamos, mais lúdicas, mas não menos engraçadas, que têm tirado boas risadas por aí. É o “Mundo de Victor Brandão”, no qual o influenciador recria memes famosos em massinha e dá vida a eles por meio da técnica do stop motion.

Um dos primeiros vídeos do Victor que viralizou foi uma paródia do reality da RECORD, A Fazenda. Ele recriou a icônica Márcia Fu cantando Escrito nas Estrelas e juntou outros personagens. O resultado? Mais de 1,5 milhão de views no TikTok. Caso do acaso...

Mas como surgiu essa ideia?

Victor Brandão nasceu em São Luís do Maranhão, mas se mudou para Stuttgart, na Alemanha, onde estuda línguas românicas. Em 2019, enquanto aguardava o visto para trabalho, ele estava em casa sem muito o que fazer e decidiu revisitar uma paixão de infância: construir maquetes. E não é que deu super certo? Nada como a criatividade que surge do tempo livre, né?

Entre os vídeos, um dos meus favoritos é a recriação da treta entre as “amigas” Jojo Toddynho e Cariúcha. A história já é ótima por si só, mas na versão do Mundo de Victor ficou ainda melhor. Se liga!

Publicidade

Como é a criação?

Victor Brandão

Os vídeos são curtos, de poucos segundos, mas dão uma trabalheira imensa. Victor usa arame de alumínio para fazer o esqueleto dos bonecos e modela com uma massa especial. Para as partes flexíveis, ele enrola lã em volta do arame e usa tinta acrílica para pintar os bonecos. O cabelo é feito com linha de costura ou cabelo sintético, e as roupas ele mesmo costura. Tudo isso leva dias para ficar pronto.

Quando as bonecas já estão prontas, Victor se senta à mesa, posiciona a câmera do celular nos cenários e começa a fotografar as sequências. Para criar um stop motion de um minuto, ele precisa de cerca de oito horas de trabalho. Mesmo assim, o artista consegue finalizar um vídeo por dia.

Publicidade

A Leandrinha derretida

Primeira personagem flexível

Uma das personagens mais populares dele é a Leandrinha, baseada na influenciadora Leandrinha Duarte. Ar-alho! Eu confesso que não consigo manter a seriedade olhando pra boneca. O Victor me contou que a primeira versão dela foi feita de massinha de modelar e acabou derretendo no calor da Alemanha. Ele até passou uma espécie de cola, mas ela começou a craquelar. Quando ele tentou recriar uma versão mais fiel, o público reprovou e pediu a “Leandrinha derretida” de volta.

“Leandrinha não parece com a Leandrinha da vida real, mas como o pessoal já está apegado a ela, eu tive que fazer ela desse jeito de novo. Enfim, provavelmente vou ter que fazer uma nova porque ela também está quebrando agora”, disse ele.

Recentemente, o artista dos memes de massinha recriou o famoso “Mestre Ensinador”, aquele do cara vestido de mago que anda de cócoras. Esse vídeo é conhecido mundialmente, e a versão de massinha do Victor já tem mais de 5 milhões de visualizações.

Agora, fica a pergunta: qual será o próximo meme que Victor vai recriar em massinha? Eu já estou curioso para ver. Fique atento, ele posta em todas as redes: Instagram, TikTok e YouTube.